學測放榜！南投中興高中最高52級分 洪暐程數A滿級分

大學學測放榜，南投縣國立中興高中在國、英、數學A、社會科都有人滿級分，其中洪暐程（右三）在難度頗高的數學A獲得滿級分，令校長陳漢銘（中）、師生與有榮焉。 （記者劉濱銓攝）

2025/02/25 17:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學學測放榜，南投縣國立中興高中吳宥蓁、吳宜儒分別在自然組、社會組拿下全校最高52級分，50級分以上共5人，可望進入頂尖大學；另在國文、英文、數學A、社會都有人滿級分，共計7人，其中今年難度很高的數學A，仍有數理資優班學生洪暐程獲得滿級分，令師生與有榮焉。

校方表示，今年4科45級分以上有49人，比去年47人略有成長，頂標自然組49級分5人、社會組46級分20人；前標自然組43級分23人、社會組41級分61人，前標以上達84人次，佔全校23％，皆可望錄取國立大學。

請繼續往下閱讀...

在數學A考出滿級分的洪暐程說，考前大量寫模擬試券練習，應考就能派上用場，今年數學確實比歷屆難一點，主要是題目較活，圖形解題也要讀懂題意才能發揮，未來想朝數理科發展。

另外，來自南投國姓國中的黃沛清，雖然當初幾乎是以會考最低積分入學，但3年來透過住校，每晚充分利用晚自習複習功課，並主動請教英文老師姚杏秀，在沒有補習的情況下，逆勢考出4科45級分好成績，且每科都達前標，讓人刮目相看。

黃沛清說，考上中興在校住宿是好選擇，因身邊的同學可一起扶持學習，並建議學弟妹，不要害怕問老師，因老師都很想幫助學生，不會嫌煩，他當初進中興就自勉要努力學習，如今辛苦有了代價，讓他很開心，未來希望朝財經科系發展。

校長陳漢銘說，今年數學A的科目，全國分數都往下掉，頂、前標都降1級分，國文則是從前標就掉分數，但該校對照去年的成績，今年50級分的學生人數沒有變，前標以上的學生比去年還多了1、20人，代表該校學生在考試時仍展現穩定度，後續校方也會搭配繁星、申請入學等管道，輔導學生進入理想大學科系就讀。

大學學測放榜，南投縣國立中興高中全校最佳成績為52級分，校長陳漢銘（圖中西裝者）邀請學生分享學習心得。（記者劉濱銓攝）

大學學測放榜，南投縣國立中興高中黃沛清（右）雖入學時成績不佳，但透過住校苦讀、勤於發問，也考出4科45級分的好成績，勤學精神令校長陳漢銘（左）相當感動。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法