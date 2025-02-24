新莊潭底溝抽水站施工中 「一溝之遙」建安公園估封閉1年半至2年

建安公園周邊目前架設圍籬封閉。（記者董冠怡攝）

2025/02/24 16:00

〔記者董冠怡／新北報導〕新莊區建安公園與潭底溝抽水站僅一溝之隔，周邊環境綠意盎然，不少人會在公園周邊散步，有民眾發現原本從抽水站步行過橋即可抵達的公園，入口處卻被封閉。對此，市府水利局、區公所回應，抽水站目前進行機組更新工程（含站體改建）中，施作期間有重機具進出，為免民眾誤入工區，故而架設圍籬，將視工程進度暫時封閉1年半至2年。

水利局表示，抽水站工程未來於建安公園前的後港一路156巷，將進行左側箱涵工程，施作期間重機具進出，屬危險場域，而且公園內沿溝邊及閘門附近部分範圍會因施工需要暫時拆除，為免民眾誤入工區發生意外，故架設圍籬完全封閉。

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水利局指出，該處施工時間預計2年，箱涵完工後立即辦理公園復舊作業，將設施復原，完成後便可恢復開放使用。箱涵施作完成後，將可增加水流速度，解決潭底溝水流緩慢及惡臭問題，施工期間影響民眾休憩，再請多多體諒。

區公所表示，因應潭底溝抽水站機組更新重大工程施作，勢必對周遭環境及居民造成影響，建安公園預定將視抽水站工程進度，暫時封閉1年半至2年的時間，如同捷運通車，會經歷一段交通黑暗期。公所會站在市府一體立場，協助向當地里長溝通協調，如果民眾仍有意見，市府也會盡力向里民詳加說明。

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