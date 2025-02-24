跨域藝術整合打造光節盛宴 竹北市公所：刷50萬人次紀錄

竹北光燈星光場的「水上音樂會」，以天為幕、以地為席、以樹與燈光為景，吸引許多市民共賞音樂。（記者廖雪茹攝）

2025/02/24 12:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為期16天的2025竹北光節昨晚劃下圓滿句點，其中，22日於水圳之心舉行的音樂會，有日光場的「圓夢舞台」與星光場的「水上音樂會」，一改傳統元宵燈會的印象，令不少遊客印象深刻；竹北市公所今（24）日統計，今年光節共吸引逾50萬人次參與，刷新去年42萬人的紀錄！

竹北市長鄭朝方表示，竹北光節是一場科技與美學的藝術燈會，也提供市民實現夢想的舞台。上週六下午登場的日光場「圓夢舞台」，五位市民展現了不凡的音樂才華，年紀最小僅10歲；同步在中央圓形舞台也有光明國小弦樂團的演出，讓喜愛音樂的學生和市民有一個展現自我的機會，也讓觀眾沉浸於美妙的旋律之中。

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鄭朝方說，星光場的「水上音樂會」，以天為幕、以地為席、以樹與燈光為景，木棧灣區與改良後的低光廊道成為市民共賞音樂的最佳區域。邀請到國家交響樂團（NSO）豎琴首席解瑄、古典鋼琴演奏家嚴俊傑，攜手興隆國小弦樂團、竹北高中舞蹈藝才班及蝶影舞蹈團，以音樂與舞蹈交織出一場震撼人心的美學盛宴。

兩位音樂家特別精選出與光節、水圳情景輝映且雅俗共賞的樂章，包含拉威爾的《水之嬉戲》、特爾涅/懷森貝格《四月的巴黎》，以及舒曼《花衣小丑，高貴的圓舞曲》Op. 9。另外也有奧提斯《海上之光》、柴可夫斯基《天鵝湖選曲》，以及電影《似曾相識》等。最後安可曲，市長鄭朝方與嚴俊傑四手聯彈，並與解瑄共同合奏大家耳熟能詳的《追》。

為了帶給觀眾聽覺、視覺與嗅覺的感官享受，竹北市公所策劃「水生繁花」雷射秀特仕版與香氛泡泡交錯，讓人彷彿置身在夢幻仙境。當最後一個音符緩緩落下，滿場掌聲雷動，將水上音樂會推向最高潮。2025竹北光節的光影魅力，讓不少市民開始期待明年也能夠有一個驚喜的元宵燈會！

竹北光燈星光場的「水上音樂會」，以天為幕、以地為席、以樹與燈光為景，吸引許多市民共賞音樂。（記者廖雪茹攝）

古典鋼琴演奏家嚴俊傑（左起三人）與竹北市長鄭朝方四手聯彈，與國家交響樂團豎琴首席解瑄共同演出。（竹北市公所提供）

竹北光燈星光場的「水上音樂會」，以天為幕、以地為席、以樹與燈光為景，吸引許多市民共賞音樂。（記者廖雪茹攝）

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