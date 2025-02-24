機車騎人行道 反逼行人讓道 基隆警方3月起將加強取締

機車騎士騎上人行道，反而逼得行人讓道，基隆市警察局3月起將加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

2025/02/24 07:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局近年來推動「行人友善」及「行人有序」政策，希望減少行人事故、降低傷亡發生，近期更配合市政府執行「騎樓整平計畫」及「人行道改善工程」，提升行人通行便利性，減少人車爭道。但不少機車族為了貪圖一時方便，竟在人行道上騎乘機車，逼得行人讓道。基隆警方將於3月1日起加強取締，最高將可開罰1800元。

基隆市警察局指出，前年1月20日起，就針對車輛行經路口不停讓行人違規加強宣導與執法，已逐漸養成駕駛人停讓行人的習慣；為強化行人安全用路觀念，今年2月3日起嚴正取締行人違規穿越道路，以確保所有用路人的安全。

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推動相關政策以來，今年行人事故較去年減少37.5％，成效顯著。但卻發現，不少機車騎士貪圖自身便利，違規行駛騎樓、人行道，迫使行人讓道，嚴重侵害行人路權。

基隆市警察局交通隊組長李文雄表示，騎樓及人行道是專供行人通行，車輛不得侵入，如要進入可供停車人行道或騎樓，需將機車熄火，並以「牽行方式」停放。

李文雄指出，為了維護行人通行安全，將會加強取締車輛行駛騎樓、人行道行為；違者將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款「駕車行駛人行道」，將可處6百元以上、1800元以下罰鍰，呼籲駕駛朋友能尊重行人通行的路權及安全，共同建立友善行人的用路環境。

機車騎上人行道，警方將加強取締。（記者吳昇儒翻攝）

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