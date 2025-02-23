護理人員高壓工作缺乏運動 全國護理健走日25縣市公會響應

響應全國護理健走日，桃園市護理師護士公會選在桃園長庚養生村開走。（圖由桃園市護理師護士公會提供）

2025/02/23 16:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中華民國護理師護士公會全國聯合會今（23日）於台北市花博公園舉辦「健康台灣，全國護理健走日」，由全聯會理事長紀淑靜等人鳴槍揭幕，全國25個縣市護理師公會也一同響應，其中，桃園市護理師護士公會選在長庚養生村，由理事長陳麗貞帶領下開走，透過健走活動讓護理師關注自身健康，並以實際行動展現對守護國人健康的承諾。

在醫院工作的護理師「小南」說，雖然每天都在衛教病人運動很重要，自己卻因為工作需要輪班，不規律的作息及長時間的工作，難以找到固定的時間運動，病人照顧的複雜和緊急情況的處理，也讓自己承受巨大的心理壓力，周而復始累積出對健康的危害，這也是多數護理師的日常。

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公會表示，此次健走活動針對此現象，各護理公會精心選定風景美、氣氛佳的場地，像是台北花博公園、新北碧潭風景區、桃園長庚養生文化村、台南山上花園水道博物館、高雄澄清湖等地，設計融入健康永續ESG理念的健走路線與闖關活動，提升參與者健康識能，並鼓勵眷屬與民眾共同參與，深化健康自我管理理念。

公會表示，自2016年起，全聯會會員福祉委員會進行護理人員健康促進生活型態調查，分析結果顯示，護理人員健康生活中最缺乏的是運動，而人際支持得分最高，因此自2021年起全聯會每年舉辦「護理人員健康促進研討會」，涵蓋健康識能、正念減壓、運動燃脂等課程，然而申請傷殘補助的會員逐年增加，去年已超過300件，突顯護理人員健康亟待關注。

公會表示，護理人員作為健康照護的第一線，無論在社區、急性醫療或長照機構均扮演關鍵角色，但護理人力不足與工作壓力過大，已對醫療體系運作造成挑戰，舉辦「健康台灣，全國護理健走日」活動，不僅是健康促進的盛會，更象徵護理對健康的自覺與實踐。

響應全國護理健走日，桃園市護理師護士公會選在桃園長庚養生村開走。（圖由桃園市護理師護士公會提供）

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