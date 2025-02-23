貓頭鷹兒童劇團台南CRPD巡演12場 後壁、永康2場開放全民參與

台南市社會局舉辦「我們看得到你的心─CRPD社區巡迴劇場」，去年於麻豆培文國小首場演出，獲得熱烈迴響，圖為學生與貓頭鷹兒童劇團成員合照。（圖由南市社會局提供）

2025/02/23 11:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「CRPD（身心障礙者權利公約）社區巡迴劇場」去年11月首場於麻豆區培文國小演出，獲得熱烈迴響，台南市社會局3月至4月分別再推出12場，其中2場社區場次將於後壁區俗女村無米樂旅服中心、永康區三發匯世界社區演出，開放市民參與。

社會局表示，為落實《身心障礙者權利公約》的精神及提高大眾對身心障礙者權益的關注，該局特別推出「我們看得到你的心─CRPD社區巡迴劇場」，並與貓頭鷹兒童劇團合作，透過戲劇的形式生動呈現身心障礙者所面臨的困難與挑戰，希望透過生動有趣的戲劇演出，讓大家能夠真正感同身受，創造出溫暖且友善的空間與環境。

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社會局表示，12場次舉辦時間場地，首場於3月4日上午在學甲國小登場，第二場於3月4日下午在新營國小舉行，之後包括於南區省躬國小、歸仁國小、關廟五甲國小、新市南科實中國小部、大內二溪國小、南化國小、後壁俗女村、東山國小、中西區永福國小及永康三發匯世界等地舉辦。

其中，4月8日上午9點半於後壁俗女村無米樂旅服中心及4月18日晚上6點半於永康三發匯世界社區大廳舉辦的社區場次，開放全體市民參加。

台南市社會局舉辦「我們看得到你的心─CRPD社區巡迴劇場」，由貓頭鷹兒童劇團演出的劇照。（圖由台南市社會局提供）

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