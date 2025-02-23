冷氣團再增強週二前低溫下探7度 吳德榮揭大幅回暖時間

今大陸冷氣團再增強、持續至週二清晨，北台灣濕冷。（資料照）

2025/02/23 09:58

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）晨新竹以北已有降雨，各地氣溫逐漸下降中，各地區平地的最低氣溫約在12至15度之間，今冷氣團再增強，預估週二（25日）清晨北台濕冷，台北有達強烈冷氣團機率，本島平地最低溫下探7度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今大陸冷氣團再增強、持續至週二清晨，北台灣濕冷，其他地區早晚冷，台中以北，東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，彰化以南平地多雲時晴。今日各地區氣溫為：北部9至16度、中部10至23度、南部13至26度、東部11至24度。

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預估明（24日）晨至週二清晨、本島平地的最低氣溫將下探7度；台北測站則有觸及12度（強烈大陸冷氣團）的機率，需密切觀察。明日雨區縮小，大台北、東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲。

最新各國模式模擬皆顯示，週二（25日）白天起至3月4日各地大多為舒適、微熱，易起霧的天氣；尤其2月底（28日）至3月4日更有大幅回暖的趨勢。

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