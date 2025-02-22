台灣燈會閉幕倒數 機捷晚間未見塞爆人潮

今天傍晚五點半，機捷A18站開始較多人進出站，動線仍屬順暢。（記者黃政嘉攝）

2025/02/22 19:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」倒數2天閉幕，今晚機場捷運A18站，傍晚5點起陸續顯現進、出站人潮，動線順暢，在交通局疏導措施下，未見上週人潮塞爆捷運站的大排長龍情景，桃園市政府預估今天逾200萬人次賞燈，桃捷全天運量超過21萬人次。

市府交通局長張新福指出，交通局透過7大疏導措施，自中午開始啟動分流計畫，並透過機捷高頻率加開班次疏運，現場人潮流動明顯更加順暢。

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桃園市政府表示，雖然天氣不像上週六晴朗，但遊客來訪熱度絲毫未減，遍佈於A18主燈區與A19光的遊戲場燈區，為因應最後週末的旅客高峰，市府跨單位經過多日沙盤推演與實際操作，包括下午2點桃捷縮短發車班距為5分鐘，連動進出站簡化等策略疏導旅客。

市府指出，A20停車區塊，下午4點左右近9成滿，近1800輛車次湧入，在整體平面接駁充足、桃捷運能效率提升下，市府仍在A16-A18與A19-A20備妥備援接駁車，因應瞬間暴量人流。

活動接駁車部分，市府說，今天截至下午5點，共載運494車次，累積載客逾1.2萬人次，預計全天可超過一千車次，總載客將達3萬人次，交通局也備妥機場備援接駁車往返機場捷運站。

台灣燈會倒數，今天未見雨勢，民眾至A18賞燈。（記者黃政嘉攝）

今天傍晚五點半，機捷A18站外開始較多人進出站，動線順暢。（記者黃政嘉攝）

桃市府指出，A20停車區塊，下午4點左右近9成滿，近1800輛車次湧入。（桃市府提供）

桃市府估計活動接駁車今天總載客將達3萬人次。（桃市府提供）

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