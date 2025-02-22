全教總批幼兒園「增半班」亂象 邀縣市長挑戰一日幼師生存賽

圖為去年全教總開記者會批評半班亂象。（資料照）

2025/02/22 19:40

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會指出，還是有地方政府增班幼兒園時「增半班」，仍舊配置一位教保服務人員，嚴重影響幼兒安全與罔顧教保服務人員工作權益，全教總理事長侯俊良表示，全教總邀請各縣市首長挑戰「一日幼師單人極限生存賽」，擔任幼兒園一日幼師，一個人面對15位或8位幼兒。

侯俊良表示，去（113）年3月，全教總曾召開記者會，公開呼籲幼兒園增班應該以幼兒最佳利益為考量，而不應該落入文字法規計算，同年5月，教育部國教署曾發公文給各縣市，提醒僅1名人力之班級，除教保活動課程進行較受侷限外，也難以因應幼兒緊急事件之處理，要以較有利於幼兒之方式編班。

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全教總副秘書長楊逸飛表示，全教總近日仍接獲幼師投訴在「半個班級」服務，1個人要隨時面對突發狀況，例如幼兒嘔吐需要立即清潔消毒，或幼兒間發生衝突，單靠一位教保服務人員根本無法同時應對所有問題，這些情況在2歲幼幼班尤為嚴峻，部分縣市甚至規劃「半個班級」的幼幼班，僅配備1名教保人員，除了日常用餐、潔牙與生活自理指導，教保人員連午休時安撫疲憊的幼兒都力不從心，導致幼兒情緒波動頻繁，基本的環境清潔與消毒也難以顧及，直接影響幼兒照顧的整體品質。

侯俊良表示，各縣市幼兒園內，幾乎都有僅配置一位教保服務人員的狀況，即便中央明確示警，多縣市仍以「法規許可範圍內最低配置」作為增班準則，全教總邀請各縣市首長擔任一日幼師，感受單人極限生存賽，而教育部則應修正幼兒教育照顧法，明定幼兒園每班均應配置2位教保服務人員，才是根本的解決方式。

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