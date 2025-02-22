換照要考「認知測驗」！彰化縣高齡下鄉換照5時間、地點曝

彰化監理站針對75歲以上汽機車駕駛人舉辦高齡下鄉換照。 （圖由監理站提供）

2025/02/22 09:01

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣進入超高齡社會，高齡駕駛也愈來愈多，彰化監理站針對75歲以上汽機車駕駛人，舉辦高齡下鄉換照，並在今天（22日）公布換照5個時間與地點。監理站指出，換照當天將舉行「認知測驗」，一旦未通過將不予換照。

5個換照時間與地點，分別是2月26日下午1至3點芬園鄉公所4樓、3月7日下午1點至3點田中鎮衛生所3樓、3月12日下午1至3點芳苑鄉圖書館2樓、3月19日下午1至3點員林市興賢書院（面對正殿左方閱覽室）、3月28日下午1至3點秀水鄉老人文康中心2樓。

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彰化監理站表示，年紀愈大，人的反應能力也會逐年退化；根據交通部規定，只要年滿75歲以上的汽、機車駕駛人，每3年就要體檢、認知測驗，只要通過就能換發駕照上路；下鄉換照是為了方便高齡長輩就近換發駕照，為長輩們提供服務。

關於「認知測驗」，監理站表示就是簡單的數字或圖像式考試，例如在一張畫有時鐘的圖像上，指出時針與分針的時間；或讓受測者看幾種日常生活與交通環境相關圖案，收起圖案後，回答剛剛所看到的圖案。通過測驗者准予換照，但只要未通過測驗即不予以換照。呼籲已屆齡的高齡長者在接獲通知後，務必要在期限內完成換照，以免駕照逾期或註銷而受罰。

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