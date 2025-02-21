為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週六北東濕冷 宜蘭、基隆北海岸防局部大雨

    週六北部、東半部及馬祖降雨機率較高，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區多雲到晴。（資料照）

    週六北部、東半部及馬祖降雨機率較高，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區多雲到晴。（資料照）

    2025/02/21 23:06

    相關新聞︰

    明晚冷氣團報到！冷到下週一 北部、宜蘭下探13度

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（22日）受東北季風影響，北部、東半部及馬祖降雨機率較高，宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區為多雲到晴；白天北部、宜花及澎湖、金門16到21度，中南部及花東地區23到25度。

    中央氣象署預報，週六北部、東半部及馬祖降雨機率較高，其中在宜蘭、基隆北海岸及大台北山區降雨較廣泛，且有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門多雲到晴；明天氣溫與今天類似，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚也偏涼。東北風明顯偏強，桃園到台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9到10級強陣風，新北沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意安全。

    溫度方面，週六台灣各地及澎湖低溫約13到16度，白天高溫北部、宜花及澎湖、金門約16到21度，中南部及花東地區約23到25度，感受相對溫暖舒適；金門11到17度、馬祖7到11度。

    天氣風險公司指出，今天起到下週一，受北方地面冷高壓陸續南下影響，台灣附近的東北季風將持續增強，沿海地區可能出現強陣風。期間時而伴隨華南雲系東移影響，預測北部及東部將為陰天，並有短暫陣雨；中南部則為晴或多雲天氣，僅山區偶有零星短暫陣雨機會。氣溫方面，北部及東北部降幅最為明顯，預測高溫約16到20度，低溫約13到15度，週日到下週一低溫將達大陸冷氣團等級，局部山區亦可能降到10到12度；中南部高溫約22到25度，低溫13到15度，日夜溫差大。

    紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週六東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週六白天高溫北部、宜花及澎湖、金門16到21度，中南部及花東地區23到25度。（擷取自中央氣象署網站）

    週六白天高溫北部、宜花及澎湖、金門16到21度，中南部及花東地區23到25度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播