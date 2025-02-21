全台僅剩500隻！圍網保育「草鴞幼兒園」 3隻寶寶健康長大

林業保育署與畜產試驗所合作，攜手圍網，保育草鴞。（林業保育署嘉義分署提供）

2025/02/21 11:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位在台南新化的畜產試驗所內，有草鴞偏愛的白茅草繁殖棲地，林業及自然保育署嘉義分署進行族群的監測與保育，去年末喜獲草鴞媽媽已經下蛋的消息，依照專家的評估，由嘉義分署與畜試所聯手啟動圍網工作，並透過遠端監控，確認目前巢內3隻草鴞寶寶仍在持續健康長大，現場成為草鴞幼兒園；預計3月可望離巢，為台灣的草鴞族群挹注新血。

嘉義分署表示，草鴞是瀕臨絕種保育類野生動物，在台灣的數量估計僅約500隻左右，主要分布在中南部的丘陵、平原一帶，是台灣的12種貓頭鷹當中唯一在地面草叢中築巢的物種。

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畜試所內種植了大面積的牧草地，其中夾雜的數塊白茅草地是草鴞偏愛的繁殖棲地，嘉義分署自2021年起，每年都監測到草鴞穩定利用畜試所內草生地棲息，為強化草鴞關鍵棲地的保護，提升草鴞的存活率與繁殖成功率。

在2021年與2023年已以圍網方式，確保2巢草鴞寶寶不受牛隻或犬隻干擾，這2巢分別各有4隻的雛鳥成功離巢，證明圍網非常有效。

鑒於先前都是在畜試所收割牧草時發現巢位，嘉義分署提前在去年11月起委託研究團隊密切監測草鴞配對情形與可能的巢位地點，並透過熱像儀確認草鴞配對繁殖後，與專家及畜試所商討符合草鴞繁殖時程及畜試所牧草收割作業需求決定圍網時機。

今年1月13日聯手完成圍網工作，當晚也隨即以遠端監控設備確認親鳥返巢育雛，目前巢內3隻草鴞寶寶仍在持續健康長大中。

嘉義分署說，這次圍網工作因能提前掌握繁殖巢位，完善籌備施工材料與工序，讓圍網面積比以往大4倍，使草鴞寶寶有更多空間活動、練習飛行，宛如5星級的草鴞幼兒園。

目前草鴞寶寶已7週大，預計到了第8週飛羽就可以發育完成，屆時便會在牠們身上別上腳環及發報器，期待能盡快羽翼豐滿離巢獨立，除了為台灣的草鴞族群挹注新血，同時也能帶回重要科學數據，讓研究團隊能夠更了解草鴞雛鳥離巢後遭遇的種種情況，有助於後續推動更全面的保育行動。

嘉義分署也將持續透過國土綠網計畫跨單位協力，維護營造更多合適的草生地環境，讓草鴞自由翱翔在台灣中南部丘陵及平原。

林業保育署與畜產試驗所合作，攜手圍網，保育草鴞。（林業保育署嘉義分署提供）

林業保育署與畜產試驗所合作，攜手圍網，保育草鴞。（林業保育署嘉義分署提供）

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