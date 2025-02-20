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    新竹五峰山上人家農場櫻花季開跑 2/22~3/9週末假日交管

    新竹五峰山上人家農場櫻花季開跑，本週末（22日）起週末假日聯外道路交通管制。（資料照，記者廖雪茹攝）

    新竹五峰山上人家農場櫻花季開跑，本週末（22日）起週末假日聯外道路交通管制。（資料照，記者廖雪茹攝）

    2025/02/20 23:04

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕春暖花開，新竹縣五峰鄉許多景點櫻花盛開，其中，知名的山上人家森林農場櫻花季即將開跑，為避免部落交通壅塞，聯外道路本週六（22日）起一連三個週末及國定假日交通管制，2月26日到3月4日管制車輛入園，請賞花遊客配合。

    五峰鄉公所協助公告周知，山上人家森林農場櫻花季的管制期間：年2月26（三）至3月4日（二）9時至15時30分，共7天。管制期間1日遊及住宿均不開放中型巴士、大T車輛、褓母車等車輛上山。非管制期間則是採預約制。

    本週六（22日）起至３月９日每個週末假日，聯外道路實施交通管制，農場請遊客車輛由122縣道29.6K、35K或北埔竹37線經五指山，共3處上山。其中，122縣道50K處至竹67線8.2K處上山，會因迴轉不易而被引導下山；41.9K處至涼山路口可能被管制只能下山無法上山。櫻花季期間，農場本身並無提供任何接駁服務。

    若有相關異動，將會公告於網站及臉書粉絲專頁。

    新竹縣五峰鄉山上人家森林農場櫻花季交通管制。（擷取自五峰鄉公所臉書）

    新竹縣五峰鄉山上人家森林農場櫻花季交通管制。（擷取自五峰鄉公所臉書）

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