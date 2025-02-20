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    北市青年出國比賽參展 青年局提供補助

    台北市青年局補助青年出國比賽，圖為霹靂舞世錦賽選手鄭馨維比賽實況。（台北市青年局提供）

    台北市青年局補助青年出國比賽，圖為霹靂舞世錦賽選手鄭馨維比賽實況。（台北市青年局提供）

    2025/02/20 13:48

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府青年局推動青年參與國際事務，辦理「促進青年國際發展補助」計畫，鼓勵15至45歲的台北市青年勇敢前往海外追夢，凡參與國際性公開展演、競技比賽或大型會議等國際活動，每案最高補助2萬元，若活動具公益性質或符合特定條件，補助額度最高可提高至20萬元，減輕赴海外參賽與交流的經濟負擔。

    青年局表示，2024年推出「促進青年國際發展補助」計畫，廣受好評並成果豐碩，成功支持多組青年團隊及個人前往英國、克羅埃西亞、日本、馬來西亞、韓國、塞拉耶佛及巴西等國，參與各類國際賽事與展演。例如拉丁舞錦標賽、茶藝競賽、世界青少年西洋棋大賽及亞洲霹靂舞錦標賽等，充分展現台北青年在多元領域的卓越才華。獲補助者也多回饋，有助減輕經濟壓力，讓他們站上國際舞台，向世界展現專業實力，進一步拓展國際影響力。

    青年局指出，今年補助計畫已開放申請，適用對象涵蓋台北市公私立學校、社會團體及青年個人，凡參加至少3個以上國家或地區共同參與的國際性公開展演、競技比賽或大型會議，或由青年自主籌辦具類似性質的海外活動，不論是體育、藝文、設計等領域，都可於活動舉辦前至少7個工作天完成申請。

    台北市青年局補助青年出國比賽，圖為霹靂舞世錦賽選手許馥雅比賽實況。（台北市青年局提供）

    台北市青年局補助青年出國比賽，圖為霹靂舞世錦賽選手許馥雅比賽實況。（台北市青年局提供）

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