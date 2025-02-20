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    北市府官方LINE推播大巨蛋演唱會 議員質疑熱臉貼冷屁股

    民眾黨議員陳宥丞表示，「台北市政府」Line官方帳號幫大巨蛋推播商業活動訊息，質疑是熱臉貼冷屁股。（陳宥丞議員辦公室提供）

    民眾黨議員陳宥丞表示，「台北市政府」Line官方帳號幫大巨蛋推播商業活動訊息，質疑是熱臉貼冷屁股。（陳宥丞議員辦公室提供）

    2025/02/20 09:45

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府Line官方帳號近來傳送4月將在大巨蛋舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動，引起民眾黨議員陳宥丞質疑官方帳號推播私人活動的標準和規則，市府應該對外說明；台北市觀光傳播局表示，安德烈．波伽利是世界級古典跨界男高音，預期將吸引大量國內外音樂愛好者來朝聖，可望帶動周邊商機，更向世界展現台北具備辦理國際級展演的軟硬體實力，有助提升國際形象。

    陳宥丞表示，近日接到民眾反映，「台北市政府」Line官方帳號開始幫大巨蛋的演唱會推播訊息，最近收到的是4月4日要舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動。

    陳宥丞說，遠雄先前嗆聲市府「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用Line官方帳號打廣告，是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股嗎？

    他認為，市府有必要說明使用台北市政府Line官方帳號推播私人活動的相關標準和規則，哪些活動可以？是否需要收費？由誰負責准駁等等，否則原意是為了讓更多市民即時掌握資訊的工具，現在卻變成替廠商打廣告的工具，這不是大多數市民訂閱者想看到的發展，市府有必要確保未來大多數推播的資訊，都是接收者真正需要的服務。

    觀傳局回應，安德烈．波伽利為世界級古典跨界男高音，這場演唱會預期將吸引大量國內外音樂愛好者到臺北朝聖，不僅可望帶動包含住宿、餐飲及購物等產業商機的成長，更向世界展現台北具備辦理國際級展演的軟硬體實力，有助提升台北市國際形象，向世界展現台北文化城市的魅力，更印證台北是國際級藝術家來台的最好選擇。

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