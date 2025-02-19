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    王大陸曾就讀 稻江科技暨管理學院停辦4年轉型長照有新進度

    王大陸曾就讀的嘉義稻江科技暨管理學院已停辦4年，正積極變更用地、轉型做長照社福園區。（記者王善嬿攝）

    王大陸曾就讀的嘉義稻江科技暨管理學院已停辦4年，正積極變更用地、轉型做長照社福園區。（記者王善嬿攝）

    2025/02/19 16:16

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕藝人王大陸涉嫌非法逃逸兵役，全案檢警調查中，王大陸曾就讀嘉義稻江科技暨管理學院，學校2021年8月1日起停辦，經教育部、嘉義縣政府核准同意，2023年登記為稻江長照財團法人，今年辦理用地變更，預計打造複合式社福園區。

    稻江長照財團法人副執行長洪大安說，王大陸曾就讀稻江科技暨管理學院，然而還未拿到畢業文憑就已轉校；2021年8月1日起學校停辦，依法規，獲教育部、嘉義縣政府同意核准，前年向嘉義地方法院申請完成法人變更登記，因原本學校用地須變更為長照事業用地，今年正積極辦理用地變更事宜，待用地變更程序完成，就會開始營運。

    洪大安說，董事會計畫利用原校地約26公頃，打造一個複合式社福園區，包含設置長照機構、托嬰托幼中心，還有提供照顧老、幼的人才培訓服務。

    嘉義縣政府社會局說，依去年12月底統計數據，朴子市、太保鄉、鹿草鄉未滿2歲的嬰幼兒總數為1023人，現有的公設民營及私立托嬰中心收托名額合計僅108人，仍需持續擴增托育服務量能，因此建議稻江長照法人董事會評估優先設置托嬰中心，填補現有資源不足的情況。

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