中台灣元宵燈會展出至23日止

大明高中藝術設計科學生設計製作的「條漫世代」，將年輕人喜愛的條式漫畫以手機畫面形塑大型花燈。（潭子區公所提供）

2025/02/19 14:02

〔記者歐素美／台中報導〕2025中台灣元宵燈會在台中市中央公園展出至23日止，其中，潭子區參展2組特色花燈，分別由大明高中藝術設計科學生設計製作的「條漫世代」，將年輕人喜愛的條式漫畫以手機畫面形塑大型花燈，遊客賞花燈看漫畫，饒富趣味；另一組則由潭子區公所及吉輔企業製作的「柚見潭子，桔利幸福」花燈，以潭子的農特產筍子、柚子與柑橘為主題，呈現潭子地區農產豐富的在地特色。

潭子區公所表示，中台灣元宵燈會共分成九大燈區，「條漫世代」花燈位於台中市教育局主導的「蛇畫故事燈區」，大明高中藝術設計科學生展現青春創意與藝術巧思，將金蛇王子與公主的生活故事如夢似幻地呈現在巨大手機屏幕上，民眾賞燈時也可以任意進入現場的每個漫畫視框拍照打卡，有趣又好玩。

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「樂 in Love」燈區則是由台中市民政局策畫，有月老主燈及台中市29區公所花燈展示。其中，潭子區的「柚見潭子 桔利幸福」燈組，由彰化監獄花燈班打造，融合傳統花燈工藝與現代燈光設計，以潭子的盛產農作綠竹筍、柚子與柑橘為主題呈現豐收喜悅與幸福，展現潭子地區發展優質農業的在地特色。

潭子區長劉汶軒表示，大明高中藝術設計科於105學年進駐潭子藝術校區，持續培育藝術設計人才，展現台中學子的卓越創意與設計實力，已成為潭子區另一項特色。去年公所舉辦新田登山步道健行活動的主視覺就是由大明高中藝術設計科的同學設計。明年中台灣元宵燈會，公所也將計畫邀請大明高中同學發揮創意設計，共同打造潭子區特色花燈。

潭子區公所及吉輔企業製作的「柚見潭子，桔利幸福」花燈，展現潭子筍子、柚子等農產特色。（新聞局提供）

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