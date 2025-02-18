9年級同事準時下班讓他氣炸！ 網一面倒支持：天經地義

準時下班或是義務性加班，往往是職場上的重要選擇。示意圖。（資料照）

2025/02/18 21:28

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕PTT上近日有網友發文抱怨，自己辦公室裡有一名「9年級」同事，每天準時下班，導致客戶聯絡不上他，最後都找上資深同事，讓其他人不得不幫忙處理他份內工作，甚至做到深夜。他抱怨，明示暗示都沒用，這名年輕同事依然故我，詢問大家該如何「對付」這種人。然而，貼文曝光後，網友卻一面倒力挺準時下班的同事，直言「準時下班天經地義，該發獎金了！」

原PO發文指出，公司裡有一名「9年級」同事每天準時下班，導致客戶找不到人，轉而聯絡其他資深同事，讓他們不得不幫忙處理工作，甚至做到深夜。他抱怨，明示暗示都無效，這名年輕同事依然故我，讓其他同事累得半死，忍不住上網詢問，「該怎麼對付這個9年級同事呢？」

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貼文曝光後不少人回應，「準時下班天經地義，該發獎金了」、「你不走是你的問題，憑什麼加班是美德？」、「全部一起準時走，讓老闆自己想辦法！」甚至有網友諷刺，「這公司是靠員工義務加班在撐的嗎？」、「準時下班有什麼錯？錯的是期待員工加班當慈善家的人」、「你電話九點後也關機啊，哪個智障客戶半夜打電話講公事沒被電過？」坦言，「你這種奴性才是問題」。

然而也有網友點出，真正該檢討的是公司文化，「工作量不均，為什麼不是主管來解決？」、「客戶下班後還在找人處理事情，這本來就該公司來應對，而不是讓員工無償加班」，甚至有人直接開酸，「你這麼愛幫老闆操心，薪水有比較多嗎？」 一針見血指出，「要嘛一起準時下班，要嘛請主管出來協調，靠發文抱怨沒用」。

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