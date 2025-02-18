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    私校退場+1 彰化大慶商工8月停招停辦

    教育部私校退場審議會通過彰化私立大慶商工8月停招停辦。（資料照）

    教育部私校退場審議會通過彰化私立大慶商工8月停招停辦。（資料照）

    2025/02/18 16:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕少子化繼續衝擊，教育部今（18）日召開「第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第6次會議，認定彰化縣私立大慶商工未能有效改善，決議自114學年，也就是今年8月起停止全部招生，明年7月31日學年結束時停辦。而已經停辦的台南市私立鳳和高中未改辦其他教育文化或社福事業，依退場條例令學校法人解散，清算財產。

    教育部私立大專校院轉型退場專案輔導辦公室說明，教育部今天下午召開會議，出席委員人數已達全體委員人數3分之2，針對彰化縣私立大慶高級商工職業學校，之前已依「私立高級中等以上學校退場條例」第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限已屆期。退場審議會經出席委員2分之1以上同意，認定該校改善期間屆滿未獲免除，經出席委員2分之1以上同意，依退場條例第13條第1項規定，令學校於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

    台南鳳和高中學校法人解散

    此外，財團法人台南市私立鳳和高級中學是在退場條例施行前已停辦學校，而在停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業，經出席委員2分之1以上決議，同意教育部依退場條例令該學校法人解散，學校法人解散後，學校法人應依退場條例規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

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