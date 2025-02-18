境外污染物移入！南部擴散條件差 明空品恐再惡化

近期中國地區空汙嚴重，台灣受東北季風影響，也監測到境外汙染物。（圖擷取自中央氣象署官網）

2025/02/18 13:47

〔記者林志怡／台北報導〕近期中國地區空污嚴重，台灣本週受到2波大陸冷氣團影響，污染物也隨之而來。中央氣象署提醒，從昨天開始，就有監測到境外污染物移入，尤其南部區域位於弱風區，擴散條件較差，空氣品質不佳，明日台灣周邊環境轉為偏東風後，西半部的污染情況也將更明顯，一直到週五後才會逐漸改善。

中央氣象署說明，台灣本週受到2波大陸冷氣團影響，第1波冷氣團週三白天起就會逐漸減弱，週四短暫回暖後，大陸冷氣團將持續影響至台灣下週一，期間各地氣溫逐漸下滑，下週一清晨中部以北、東北部低溫僅11至12度。

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中央氣象署預報員黃恩鴻說明，台灣周邊吹東北風時，容易帶入境外污染物，昨起至今日期間，都有監測到境外污染物移入，尤其南部區域位於弱風區，擴散條件較差，空氣品質相對不佳。

黃恩鴻表示，由於今天東北風增強，境外污染物的影響會稍微減弱一點，但週三白天起，隨著大陸冷氣團減弱，台灣周邊環境轉為偏東風，西半部再度成為弱風區，空氣污染相對嚴重，一直到週五下一波大陸冷氣團影響，北風再度增強，才會慢慢改善。

此外，黃恩鴻提醒，只有東北季風影響台灣，就有可能發生境外污染物移入，且冷空氣越強，月有機會發生，一般來說冬天最為常見，春天後會逐漸減少。

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