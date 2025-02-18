促企業推動ESG 環境部邀民間共組淨零綠生活大聯盟

為促進企業推動ESG、全民淨零生活轉型，環境部今（18）日宣布成立「淨零綠生活大聯盟」。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/18 13:56

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為促進企業推動ESG、全民淨零生活轉型，環境部今（18）日宣布成立「淨零綠生活大聯盟」，目前已有工業總會、華碩電腦公司、大林慈濟醫院等超過20個民間單位率先加入聯盟。環境部表示，此聯盟會協助媒合綠生活供需兩端，滿足企業ESG策略需求，盼透過企業力量帶動全民響應綠生活。

環境部長彭啓明表示，淨零轉型雖然可能短期內會帶來綠色通膨壓力，但綠領工作需求及綠色產業也會增加。希望透過建立淨零綠生活大聯盟，協助媒合綠生活供需兩端，帶動全民生活和產業一起淨零轉型。例如很多年輕朋友很有創意、想從事環境永續方面的創業，但是沒有管道，這個聯盟就能協助媒合，讓這些創意能夠具體實現。

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彭啓明提到，淨零綠生活背後也有綠色採購和循環經濟意涵，目前在綠色採購上，民間企業一年大約投入700多億元，未來希望透過公部門和民間一起努力，希望2030年綠色採購可以到達1650億元左右。為鼓勵綠色產業發展，未來綠色產品也會擴大項目，例如創新綠色產品、在地農產品等，並藉由此聯盟搭建出淨零綠生活的生態系。

由於金管會規定今年起，全台上市櫃公司都必須提交永續報告書。彭啓明提到，目前的永續報告書是參考國際架構，未來環境部也會和金管會討論，建議企業在永續報告書中必須揭露更多綠色項目，以及討論永續分類指標等，協助台灣綠色產業生態系成長。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，希望藉由成立淨零綠生活大聯盟，鼓勵企業將綠色生活措施，帶到日常營運上，推動綠色辦公，例如節省能資源、源頭減量、綠色採購、環境綠美化等，進而帶動員工淨零生活轉型。聯盟也會搭建綠生活解方媒合平台，如果企業有ESG策略需求，也可以從中尋求解方。

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