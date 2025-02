台中偏鄉溪南國中獲FIRST機器人賽代表4月赴美 選手喊「要爭冠」

溪南國中機器人代表隊持續練習,4月將前往美國休士頓爭奪FIRST機器人大賽冠軍。(校方提供)

2025/02/18 13:16

〔記者黃旭磊/台中報導〕烏日區溪南國中地處偏鄉,不少學生家境清寒卻力爭表現,機器人代表隊在2024-2025年度FIRST機器人大賽中,擊敗70隊、勇奪台灣冠軍(FLLChallenge,9-16歲級別),4月將前往美國休士頓與中、美等強校爭冠,學生選手豪氣喊「要為台灣爭冠。」

FIRST機器人競賽 (FRC)為知名全球高校舉辦機器人競賽,FIRST國際組織授權由台灣玉山機器人協會辦理台灣FLLJR、FLL等賽事,溪南國中在機器人任務競賽3回合取得最高分、最後回合全場唯一獲得滿分奪冠,學生從寒假起備戰4月美國國際賽事,與世界各地強隊一較高下,展現台灣卓越軟實力。

溪南國中校長張祥宜說,許多學生選手學業成績低落、家境清寒、自信不足,學校提供機器人、程式設計、AI、電子、物聯網及3D遊戲藝術設計等社團技能培訓,也由於偏鄉教育資源相對有限,透過仰望基金會每週六贊助經費,協助選手進行機器人訓練,溪南工商協進會及地方熱心教育顧問提供教具資源。

10名代表選手從寒假起持續操作機器人,在2分鐘內通過「鯊魚」、「珊瑚礁」及「潜水員」、「人工棲息地」等任務關卡,團隊合作通過挑戰,也由教練協助調整LEGO機器人套件硬體,反覆改良調整挑戰任務強度。

張祥宜強調,FTC機器人大賽由美國非營利性組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)主辦,4月在美國休士頓冠軍賽中預計超過百隊、上千名選手、教練參賽,選手豪氣喊要「為台灣爭冠」,持續練習程式及機械能力。

