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    台中偏鄉溪南國中獲FIRST機器人賽代表4月赴美 選手喊「要爭冠」

    溪南國中機器人代表隊持續練習，4月將前往美國休士頓爭奪FIRST機器人大賽冠軍。（校方提供）

    溪南國中機器人代表隊持續練習，4月將前往美國休士頓爭奪FIRST機器人大賽冠軍。（校方提供）

    2025/02/18 13:16

    〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區溪南國中地處偏鄉，不少學生家境清寒卻力爭表現，機器人代表隊在2024-2025年度FIRST機器人大賽中，擊敗70隊、勇奪台灣冠軍（FLLChallenge，9-16歲級別），4月將前往美國休士頓與中、美等強校爭冠，學生選手豪氣喊「要為台灣爭冠。」

    FIRST機器人競賽 （FRC）為知名全球高校舉辦機器人競賽，FIRST國際組織授權由台灣玉山機器人協會辦理台灣FLLJR、FLL等賽事，溪南國中在機器人任務競賽3回合取得最高分、最後回合全場唯一獲得滿分奪冠，學生從寒假起備戰4月美國國際賽事，與世界各地強隊一較高下，展現台灣卓越軟實力。

    溪南國中校長張祥宜說，許多學生選手學業成績低落、家境清寒、自信不足，學校提供機器人、程式設計、AI、電子、物聯網及3D遊戲藝術設計等社團技能培訓，也由於偏鄉教育資源相對有限，透過仰望基金會每週六贊助經費，協助選手進行機器人訓練，溪南工商協進會及地方熱心教育顧問提供教具資源。

    10名代表選手從寒假起持續操作機器人，在2分鐘內通過「鯊魚」、「珊瑚礁」及「潜水員」、「人工棲息地」等任務關卡，團隊合作通過挑戰，也由教練協助調整LEGO機器人套件硬體，反覆改良調整挑戰任務強度。

    張祥宜強調，FTC機器人大賽由美國非營利性組織FIRST （For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，4月在美國休士頓冠軍賽中預計超過百隊、上千名選手、教練參賽，選手豪氣喊要「為台灣爭冠」，持續練習程式及機械能力。

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