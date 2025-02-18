建物公安申報擴大至6樓以上 北市8樓以上尚有142處未申報

建物公安申報擴大至6樓以上，台北市建管處呼籲盡快成立管理組織進行申報。（圖由台北市建管處提供）

2025/02/18 12:46

〔記者何玉華／台北報導〕8樓以上集合住宅大樓已於2023年納入應辦理建築物公共安全檢查申報場所，北市統計至去年底，尚有142處未完成申報；今年元旦起，應辦理公安申報的場所再納入6至7樓的集合住宅大樓，台北市建築管理工程處長虞積學呼籲，各社區儘速成立管理組織，方便後續進行公安申報及接收市府相關通知。

8樓以上集合住宅大樓於2023年納入應辦理建築物公安檢查申報場所，並自2024年7月1日起針對未申報大樓開罰；北市建管處統計到2024年12月31日止，北市尚有142處未辦理公安申報。

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建管處指出，對尚未完成申報的大樓，除了持續透過發函、公告等方式提醒建物所有權人儘速辦理申報作業外，同時委託專業團體主動對大樓進行現場初步檢查，盡可能提醒所有權人對建築物安全設施符合規範的重視。

另外，今年元旦起新增將6至7樓集合住宅大樓納入公安申報範圍，建管處表示，尚未成立管理委員會的公寓大廈，應由區分所有權人互推一人為召集人，並召開第一次區分所有權人會議成立管理委員會檢附相關文件完成報備；倘戶數少或成員簡單，亦可由至少兩個區分所有權人互推一人為管理負責人，並備齊以下資料：1.申請報備書、2.申請報備檢查表、3.區分所有權人名冊、4. 推選管理負責人公告、5.公寓大廈申請報備切結書6.建築物使用執照存根等即可申請報備。

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