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    竹市自由車場整修後5月能否成世壯運場地？ 民代憂市府承諾恐跳票

    新竹市府花費1億1500萬元進行自由車場整修後，但能否如質如期完工並在5月成世壯運場地？市議員劉彥伶憂市府的承諾恐跳票。（照片取自劉彥伶臉書）

    新竹市府花費1億1500萬元進行自由車場整修後，但能否如質如期完工並在5月成世壯運場地？市議員劉彥伶憂市府的承諾恐跳票。（照片取自劉彥伶臉書）

    2025/02/17 15:45

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府進行自由車場整修工程，近期已接近完工階段，原預定做為今年5月世界壯年運動會自由車比賽場地，市議員劉彥伶和前市議員李妍慧今天都擔憂，自由車場整修進度雖看似完工，但仍出現積水及有裂縫等問題，質疑代理市長邱臣遠去年承諾會如質如期完工恐將「跳票」。

    市府工務處表示，已針對自由車場原賽道鋪面損壞進行重修，且安排多次選手試騎測試，去年9月20日首次試騎至今，已進行18次試騎，也持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整，並取得主委、教練及選手認同，確保場地符合賽事需求。

    劉彥伶提到，去年12月底就向工務處要求前往自由車場勘查進度，但工務處表明怕會影響到工班期程而回絕，而距世界壯年運動會僅剩3個多月，上週（2月8日）台北市體育局與市府會勘自由車場場地，場地狀況似乎不太理想（包括平整度不佳、積水等問題），恐將影響到世壯運自由車賽事的辦理。

    劉彥伶說，去年底定期會，她就提醒邱臣遠與工務處，希望自由車場能夠如期如質完工，千萬不能影響到世壯運的辦理情形，當時邱臣遠也給出承諾，並做出工程將如期如質完工的承諾，但她擔憂此承諾恐「跳票」，呼籲教育處和工務處應擔起責任，確認工程狀況與場地情形，並公開說明自由車場能否如期如質辦理世壯運。

    另前市議員李妍慧也提出質疑，她說，此次自由車場整修工程達1億1500萬元，但原本編入預算的「水土保持」地錨工程項目竟被工務處拿掉。而市府說法是經專業評估不需進行地錨工程，質疑市府僅憑一紙行政會議的結論取代民代原本的共識。

    李妍慧也說，據了解自由車場因工程品質太爛，施工過程神秘且拒絕議員跟主委進入，態度強硬已讓人非議，但場地工程水準太差，且進度落後，前幾天下雨之後，司令台前水溝疑似下陷，造成水溝與賽道開裂，以前位移的樓梯「再度」裂開。正驗證「不做水保場地不保」的民間警告，重蹈覆徹，1億1500萬等於白花。這樣的工程如何驗收？場地如何使用？

    對外界謠傳市府未施作水土保持措施，市府駁斥指出，整修工程設計施工都依規提送水保計畫，並依法規及計畫施作，包括擋土設施、排水系統、滯洪沉砂池等，皆可發揮坡面保護、逕流安全引導之工程，設置滯洪池也可減少降雨對市區下游的汲水。有關水保項目中的地錨工程，市府考量安全性及節省公帑原則，經專業委員會勘，確認地錨工程無施作必要性。

    新竹市府花費1億1500萬元進行自由車場整修後，但能否如質如期完工並在5月成世壯運場地？市議員劉彥伶憂市府的承諾恐跳票。（照片取自劉彥伶臉書）

    新竹市府花費1億1500萬元進行自由車場整修後，但能否如質如期完工並在5月成世壯運場地？市議員劉彥伶憂市府的承諾恐跳票。（照片取自劉彥伶臉書）

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