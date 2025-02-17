台南濱海賞鳥季至3月 生態旅遊行程好吃好玩

台南停棲黑面琵鷺較往年增加，保育有成，賞鳥季至3月，可趁著賞鳥季規劃賞鳥等生態旅遊行程。（圖由南市觀旅局提供）

2025/02/17 13:15

〔記者王涵平／台南報導〕台南停棲黑面琵鷺較往年增加，保育有成，賞鳥季至3月，南市觀光旅遊局表示，趁著賞鳥季規劃賞鳥等生態旅遊行程，也可安排搭乘七股或四草娛樂漁筏與觀光漁筏，深入認識潟湖、養蚵作業、紅樹林濕地生態，以及在地人文歷史，品嘗在地生猛海鮮。

南市觀旅局長林國華表示，台南濱海適合賞黑琵的地點有七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，其中位於七股黑面琵鷺生態保護區的黑面琵鷺賞鳥亭，賞鳥季期間有台江國家公園在賞鳥亭內提供高倍數望遠鏡及攝影機，讓現場民眾欣賞鳥類的姿態，並有安排志工駐點進行定時解說服務。

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尋黑琵之旅第一站可以先到訪台江國家公園遊客中心，透過遊客中心內的展示、影片及導覽解說，認識台江國家公園的文化與生態。接著可在四草濕地、黑面琵鷺賞鳥亭，觀察鳥類生態，參訪七股黑面琵鷺生態展示館，認識完整的黑面琵鷺生態知識與保育概念，並可順遊頂頭額額沙洲，而北門區的井仔腳瓦盤鹽田體驗曬鹽，或者到雙春濱海遊憩區-Vanaheim愛莊園認識紅樹林及觀察招潮蟹出沒，最後在海邊欣賞絕美的落日夕陽，是不容錯過的體驗。

台南停棲黑面琵鷺較往年增加，保育有成，賞鳥季至3月，可趁著賞鳥季規劃賞鳥等生態旅遊行程。（圖由南市觀旅局提供）

台南停棲黑面琵鷺較往年增加，保育有成，賞鳥季至3月，可趁著賞鳥季規劃賞鳥等生態旅遊行程。（圖由南市觀旅局提供）

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