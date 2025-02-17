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    改善大甲工業區交通亂象 東一街打通工程啟動

    市議員李文傑邀建設局舉辦「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」說明會。（圖由李文傑提供）

    市議員李文傑邀建設局舉辦「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」說明會。（圖由李文傑提供）

    2025/02/17 13:11

    〔記者歐素美／台中報導〕為解決台中市大甲幼獅工業區周邊交通亂象，市議員李文傑爭取建設經費，辦理「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」，並於今天邀集建設局等舉辦說明會，相關工程經費逾6千萬元，李文傑盼完工後有效降低車輛爭道等交通衝擊、提升用路人安全。

    「大甲區東一街銜接黎明路打通連接至長安路安和巷工程」說明會，今天上午在大甲區東一街黎明橋下舉行，建設局長陳大田、大甲區長顏金源及經濟部大甲幼獅產業園區服務中心、大甲幼獅工業區廠商協進會等單位皆派員參加。

    陳大田表示，東一街打通工程總長340公尺，寬10至15公尺，工程總經費達5175萬元，預計明天（18日）開工，明年2月14日完工。此外，黎明高架橋南側平面道路也將拓寬，全長80公尺，拓寬至8公尺，總經費826萬元。2項工程經費逾6千萬元。

    大甲區日南里長邱大豪、幸福里長林晨彬表示，大甲工業區每逢上下班時間塞車嚴重、屢傳車禍，這次工程東一街銜接黎明路至長安路安和巷道路的開闢，將可大幅縮短通勤時間，並作為140線（田心二十四路）與國道3號苑裡交流道的替代道路，分散車流提升交通順暢度，對里民來說是很好的建設。

    李文傑表示，這次工程不僅提升工業區物流運輸效率，也讓居民出行更加便利安全，未來將持續關注工程進度，確保工程如期如質完成，提升用路人安全，為地方發展奠定良好基礎。

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