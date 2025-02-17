環狀線災損中工質疑新北市府不公 侯友宜：依報告求償不退讓

針對捷運環狀線震損，施工廠商中華工程質疑新北市府立場不公，新北市長侯友宜表示，依照鑑定報告向中工求償19.27億元，市民權益絕不退讓。（記者董冠怡攝）

2025/02/17 11:33

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環狀線橋樑災損 中工喊冤：應追查新北市府有否設計抗震度

〔記者賴筱桐／新北報導〕0403花蓮強震造成捷運新北環狀線嚴重災損、鋼箱梁位移，鑑定報告今年1月3日出爐，直指受損原因是施工廠商中華工程未按圖施作，但中工今天召開記者會反駁，質疑新北市府立場不公，應追查當初有無設計抗震度。新北市長侯友宜回應，市府依照第三方專家學者的鑑定報告向中工求償19.27億元，市民權益絕不退讓。

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中工表示，新北市捷運工程局、台北市捷運局共同委託中華民國結構工程學會，針對地震造成環狀線災損的調查報告是不實指控；侯友宜地震後曾對外發表環狀線設計抗震度是依據「鐵路橋梁耐震設計規範」，應可承受6級地震，但結構學會報告卻沒有相關內容，應該進一步追查當初有無明確的設計抗震度，避免造成誤導，並強調中工是根據業主審議通過的設計規劃按圖施工，並非閉門造車。

針對環狀線災損責任歸屬，侯友宜今天視察捷運汐東線工程進度表示，環狀線的位移經過第三方公正專家學者判定，依照鑑定報告內容及所有詳細問題，向中工求償19.27億元，市府尊重專業，也尊重公正團體的判斷。他強調，「市民的安全跟權益絕對不能受損，我們絕對不退讓」。

對於中工指控調查報告內容不實，以及要求新北市府追查當初是否有明確設計抗震度，新北捷運局表示，將了解細節後再對外說明。

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