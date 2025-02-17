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    今白天晴朗舒適 冷氣團影響至週三早晚冷

    今日各地晴朗穩定，北微涼、南舒適，各地早晚冷，要注意穿著調整。（資料照）

    今日各地晴朗穩定，北微涼、南舒適，各地早晚冷，要注意穿著調整。（資料照）

    2025/02/17 09:55

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）晨西半部晴朗，各地區平地的最低氣溫約在9至14度，今白天晴朗舒適，不過各地早晚冷，明日、週三（18、19日）兩天仍受大陸冷氣團影響，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，北微涼、南舒適，各地早晚冷，要注意穿著調整。今日各地區氣溫為：北部9至21度、中部12至24度、南部13至26度、東部12至24度。

    明日、週三（18、19日）仍受大陸冷氣團影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台偏冷、中南早晚冷，部分平地清晨的最低氣溫仍將降至10度以下。

    週三白天起至週四（20日）冷氣團漸減弱，氣溫回升。週五（21日）另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；週六至下週一（22至24日）強冷空氣緩慢南下，比上波濕冷，影響時間也較久，下週日入夜後至週一晨、氣溫降至最低，是否會達強烈大陸冷氣團標準，需持續觀察。

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