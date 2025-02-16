蟲蟲吃廚餘！ 新北黑水虻養殖場每日處理27噸

新北市環保局引進黑水虻分解有機資源回收物，平均每日可處理約27公噸廚餘。（記者賴筱桐攝）

2025/02/16 20:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕蟲蟲也能消化廚餘！新北市環保局2023年引進黑水虻分解有機資源回收物，每日可處理約27公噸廚餘，累計至今年1月，黑水虻養殖廠共處理約9211噸廚餘，分解完的食物殘渣及排泄物，可產生具營養價值的有機肥料，蟲體也能當作飼料，達到循環經濟與減碳效益。

環保局專門委員郭淑萍表示，新北市每天生、熟廚餘產量約310公噸，其中生廚餘佔7成，處理方式包括傳統堆肥、高效堆肥再利用、開發生質能源等，熟廚餘可賣給養豬戶，近年引進黑水虻處理生廚餘，開創循環經濟模式，符合淨零排放趨勢。

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環保局指出，黑水虻是一種腐蝕性昆蟲，1公克黑水虻約可處理10公斤破碎、脫水後的有機資收物，廚餘餵食黑水虻幼蟲後，剩餘的纖維與排泄物可當作土壤改良的培養土，蟲體提供家禽與水產飼料。

郭淑萍說明，目前黑水虻養殖廠設在鶯歌、坪林，平均每日處理約27公噸廚餘，傳統堆肥需要費時1個月，經過發酵、人工翻堆、熟成等程序，黑水虻處理時效從原本30天縮短為3天，節省人工成本和使用空間。

據統計，自2023年4月至今年1月止，黑水虻養殖廠共處理9211噸廚餘，換算約減少405公斤碳排放量，未來將擴大推廣至社區和校園，作為環保教育素材。

曾獲得「金熊級」低碳校園標章的鶯歌國小，師生共同經營校園農場，將校內廚餘用來餵食黑水虻，再用高蛋白的黑水虻幼蟲飼養蛋雞，學校也將黑水虻生態融入食農教育與昆蟲課程，進行黑水虻養殖與繁殖實驗，營造校園循環系統，使生態教育從小扎根。

黑水虻為一種腐蝕性昆蟲，1公克黑水虻約可處理10公斤破碎、脫水後的有機資收物。（記者賴筱桐攝）

新北市鶯歌國小將校內廚餘用來餵食黑水虻，再用高蛋白的黑水虻幼蟲飼養蛋雞。（記者賴筱桐攝）

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