花蓮福爾摩沙協會公開鯨豚聲音數據 讓台灣鯨豚聲音被世界聽見

花蓮縣福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，透過長時間航行錄製的鯨豚聲音，累積兩年共計51筆數據，已上傳至國際開放科學平台 Figshare，提供全球科學家免費下載研究。（多羅滿賞鯨提供）

2025/02/16 15:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是國際世界鯨魚日，花蓮縣福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，透過長時間航行錄製的鯨豚聲音，累積兩年共計51筆數據，已上傳至國際開放科學平台Figshare，提供全球科學家免費下載研究，進一步認識花蓮的鯨豚生態。

花蓮外海為黑潮經過的重要海域，擁有豐富的鯨豚生態，包含抹香鯨、領航鯨等大型齒鯨，亦有多種海豚活動其中。福爾摩沙協會理事長廖鴻基透說，這項行動是由民間單位發起，感謝多羅滿賞鯨與勇源教育發展基金會支持，讓長時間航行計畫得以持續進行，同時也要感謝每位購買船票出海旅客，有大家參與才能讓這些珍貴的聲音被記錄下來，推動台灣海洋科學共享。

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近兩年，賞鯨船班展開長時間航行計畫，透過錄製聲音並轉換為頻譜圖，詳細紀錄哨叫聲、喀噠聲等聲音模式，涵蓋飛旋海豚、抹香鯨、瓜頭鯨、偽虎鯨等8種鯨豚物種，數據中包含錄製日期、影像與分析數據。福爾摩沙協會透過新聞稿指出，目前已累積107筆聲音檔案，其中51筆已上傳，供國際研究單位參考。

鯨豚聲學專家溫在昇老師說，聲音是研究鯨豚生態的重要關鍵，不同種類的鯨豚會使用不同的聲波頻率來溝通、獵食或辨識環境。例如抹香鯨會發出喀噠聲（click sound）來進行迴聲定位，而偽虎鯨與飛旋海豚則多使用哨叫聲（whistle）維持群體間的聯繫。透過長時間航行紀錄到的聲音，研究人員可分析物種分布、族群變化與行為模式，進一步推動保育與環境管理策略。

花蓮福爾摩沙協會指出，這項計畫將持續推動，只要船仍航行，努力就不會停止。 目前多羅滿賞鯨仍提供長時間航行計畫，歡迎更多人參與這場民間發起的海洋科學行動，共同推動鯨豚研究與保育。如果對展覽或相關計畫有興趣，可與福爾摩沙協會聯繫，共同讓台灣的鯨豚聲音被世界聽見。

太平洋鯨魚基金會為喚起大眾關注每年於夏威夷茂宜島一帶洄游遷徙的座頭鯨，並支持保育工作，將每年2月的第3個星期日訂為「世界鯨魚日（World WhaleDay）」。

花蓮縣福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，透過長時間航行錄製的鯨豚聲音，累積兩年共計51筆數據，已上傳至國際開放科學平台 Figshare，提供全球科學家免費下載研究。（翻攝平台 Figshare網頁）

花蓮縣福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，透過長時間航行錄製的鯨豚聲音，累積兩年共計51筆數據，已上傳至國際開放科學平台 Figshare，提供全球科學家免費下載研究。（多羅滿賞鯨提供）

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