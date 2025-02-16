峨眉石井野溪遭污染 環局追查意外發現養豬場沼氣袋破損將開罰

新竹縣峨眉鄉石井村的石井舊橋附近野溪，日前被發現遭污染，造成原本清淨溪水矇上一層不明物質，溪水混濁不堪。（新竹縣環保局提供）

2025/02/16 11:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉擁有湖光山色的峨眉湖，近期在中盛野溪更發現石虎的蹤跡，但有民眾抱怨，峨眉溪上游的石井舊橋附近遭廢棄物與粉塵污染溪水，破壞環境；縣府環保局表示，經查疑似為養豬廢水，循線訪查該區養豬場並發現其沼氣袋破損，後續將依水污染防治法開罰1萬以上罰鍰。

有民眾抱怨，上週五（14日）約中午時間，峨眉鄉石井村的石井舊橋附近，又發現遭不肖人士傾倒廢棄物與粉塵污染野溪，造成原本清淨溪水矇上一層不明物質，溪水混濁不堪，推測可能是趁大雨期間傾倒，路過拍照時還有不明人員來查看本人，令人起疑，已通報1999與當地派出所，希望可以杜絕此僥倖行為。

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環保局長蕭宏杰表示，14日獲報立即派員前往查看，初步研判疑似為養豬廢水，但因為廢水不連續排放，現場未能順利採樣，不過經循線訪查當地養豬場，意外發現養豬場的沼氣袋設備有破損缺失，後續將依水污染防治法開罰1萬以上罰鍰。

蕭宏杰提醒民眾如發現污染，請立即聯繫環保局加速稽查，環保人員和當地警方也會主動加強巡查，共同維護生態環境。

新竹縣府環保局獲報派員追查，研判疑似為養豬廢水造成峨眉石井舊橋下溪水污染。 （新竹縣環保局提供）

新竹縣峨眉鄉石井舊橋下溪水污染，但廢水不連續排放。 （新竹縣環保局提供）

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