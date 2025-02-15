雲林20鄉鎮農會改選結果出爐 這1鄉兩陣營差3席

基層農會農事小組長、會員代表今天投票，有競爭地區投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）

2025/02/15 18:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕基層農會今（15日）辦理農事小組長及會員代表投票，開票結果出爐，雲林縣20鄉鎮市農會中，除水林鄉在朝陣營與挑戰陣營掌握的席次只差3席，其他19鄉鎮市在朝陣營席次都占絕對優勢。

雲林今天一早陽光露臉，各地投票所投票踴躍，尤其有競爭地區更出現大排長龍情況，縣府農業處統計，整體投票率45%，競爭最激烈的4鄉鎮投票率都超過70%，其中大埤鄉更高達84.91%。

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農業處表示，今天各投開票所秩序良好，不過大埤有3組會員代表開票結果出現同票數，選務人員依農會選舉法讓同票候選人當場抽籤，全縣共選出農事小組長354席、會員代表890席。

開票結果，競爭激烈的4鄉鎮包括斗南、大埤、水林及口湖，其中水林鄉在朝陣營獲得過半席次24席，不過挑戰陣營也有21席，差距不大，理事選舉要考驗雙方配票能力。

而大埤由在朝陣營獲25席、挑戰陣營20席；口湖在朝陣營36席、挑戰陣營9席；斗南在朝陣營39席、挑戰陣營6席。

農業處表示，各農會接下來會召開會員代表大會選出9席理事、3席監事，各農會已排定時間，斗南、水林、口湖、大埤、莿桐、土庫等農會2月24日，麥寮、北港、古坑、虎尾、斗六2月25日，四湖、林內、東勢、西螺2月26日，二崙、台西、褒忠、元長、崙背2月27日。另在3月10日前召開理監事會議，完成總幹事遴聘。

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