麝香豬非迷你豬！平均重120公斤 新北動保處籲飼養前審慎考慮

動保處說，麝香豬不比一般寵物，也不是所謂「迷你豬」，平均體重落在120公斤，甚至可達200公斤。（新北市動保處提供）

2025/02/15 12:34

〔記者黃子暘／新北報導〕麝香豬不是迷你豬，平均體重約120公斤，飼養前應確保家中空間是否可以負擔。新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，動保處去年接獲14件豬隻疏縱、棄養、棄置豬屍的通報，其中8成是麝香豬，目前國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，民眾若隨易棄養寵物豬，除了違法外，也可能造成我國畜牧產業防疫安全危害，呼籲飼養前審慎考量自身能力。

動保處表示，去年14起豬隻通報案的案發地點包括三重、新莊、五股、泰山、土城、汐止、八里、淡水及雙溪區，案件型態包含疏縱、棄養、棄屍，被棄養的包括大型麝香豬與剛出生1個多月的小豬；汐止區鄉長路去年發現一頭3個月齡、體重36公斤麝香豬流落街頭，動保處獲報後帶回動物之家安置，經查飼主因疏於照顧才讓麝香豬跑出，動保處請飼主領回並開罰3000元，另外淡水區新濱公園去年一頭小型麝香豬被人拾獲，公告招領後無人認養，動保處後續媒合有緣人飼養。

請繼續往下閱讀...

動保處說，麝香豬不比一般寵物，也不是所謂「迷你豬」，平均體重落在120公斤，甚至可達200公斤，因其外型可愛、性格溫順，成為部分民眾的寵物選擇，但須留意麝香豬需要較大的生活空間、特定的食物需求及健康管理，且擁有10年以上的壽命，飼養者若無足夠準備，容易因為照顧難度而放棄、棄養。

動保處豬病獸醫師黎玉葉指出，我國目前正處於積極防疫非洲豬瘟及撲滅傳統豬瘟最後關鍵階段，飼主應管束好豬隻避免逃脫，如不顧防疫風險、放任豬隻隨意遊蕩，依「動物保護法」可處3000元至1萬5000元罰鍰；棄養豬隻則可依動保法第5條第3項規定處3萬元至15萬元罰鍰，如證實豬隻染疫導致散播疫情或棄置豬屍者，經查證屬實將依「動物傳染病防治條例」第43條開罰，最重可處100萬元罰鍰。

動保處呼籲，民眾飼養前麝香豬前應充分了解飼養知識，並謹慎考量是否有能力提供寵物所需環境，如無法飼養，應優先媒合親友協助飼養，或循正常管道辦理不擬飼養交付收容所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法