日月潭2/16櫻花路跑吸3000人朝聖 環湖公路單線交管

日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑2月16日登場，3000人環湖路跑，環湖公路順時鐘單線交管。（日月潭風景區管理處提供）

2025/02/14 16:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭春櫻綻放，「櫻舞飛揚」環湖路跑2月16日登場，吸引27國、3000人朝聖，從向山遊客中心出發環潭一圈，環湖公路順時鐘 「單線交管」，但潭區步道、自行車道則不受影響，預計下午2點解除管制。

日月潭風景區管理處說，環潭地區櫻花約綻放3、4成，從向山、水社、文武廟一直到纜車站、伊達邵都可見櫻花綻放，路跑活動從向山起跑，可欣賞沿途景點與綻放櫻花，享受初春湖光山色。

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這次路跑包括12公里從向山到伊達邵碼頭的挑戰組，計有1600人參加，29公里環湖組為1200人，以及42公里全馬組200人，全馬組環湖之後，會沿著台21線跑到水里鄉，再折返跑回向山。

轄區集集警方說，當天上午6點到下午2點，路跑動線環湖公路順時鐘單線管制，屆時各組跑者陸續出發後一路管制，若遇車流則會在安全前提下彈性引導車輛通行，以維賽事安全與交通順暢。

當天下午2點活動結束以前，台21線九龍路口到水社壩的2線道禁止路邊停車，水里往日月潭方向最外側車道將封閉以供跑者使用，不過水社壩往向山方向的4線道開放外側車道停車，因應路跑活動龐大車潮。

日月潭地區櫻花約綻放3、4成。（記者劉濱銓攝）

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