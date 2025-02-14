高雄14區2/21大停水 水公司將設96處加水站供水

高雄14區將於2月21日大停水，影響48.7萬戶。（記者陳文嬋攝）

2025/02/14 06:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司2月21日辦理原水管閥更新工程，高雄市楠梓等6區全區、左營等7區多里將從21日夜間23時至24日上午6時停水55小時；經市府協調，鳳山區鎮北等7里改停13小時，其餘69里維持停水55小時，大寮區改為水壓降低，影響48.7萬戶用水，水公司設96處加水站供水。

水公司表示，除楠梓全區從21日夜間23時至24日凌晨3時停水52小時外，阿蓮、橋頭、梓官、大社、仁武5區全區從21日夜間23時至24日上午6時停水55小時。

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鳳山區除文德、文衡、文山、文英、忠誠、鎮北、武松7里21日夜間23時至22日中午12時停水13小時外，其餘69里停水55小時，包括一甲、二甲、三民、大德、中正、中民、中和、中崙、中榮、五福、天興、文華、文福、北門、正義、生明、光明、成功、老爺、協和、和德、和興、忠孝、忠義、東門、武漢、武慶、保安、南成、南和、南興、海光、海洋、國光、國泰、國富、國隆、埤頂、曹公、富甲、富榮、善美、新甲、新武、新泰、新強、新富、新樂、新興、瑞竹、瑞興、誠信、誠智、誠義、誠德、過埤、福祥、福誠、福興、鳳東、鳳崗、縣口、縣衙、興中、興仁、龍成、鎮西、鎮東、鎮南里。

左營等7區多里停水55小時，包括小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪里；路竹區甲南、甲北、竹園、下坑里；岡山區和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅里；燕巢區鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招里；大樹區九曲、三合里（義大世界、義大中小學一帶）；左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝里；鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里。

大寮區水壓降低，不含大發產業園區、和發產業園區大發基地；5處產業（工業）園區受影響，包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓及仁武產業園區、仁大工業區，規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站及沿海四路與中林路口，供廠商以水車載水。

高雄14區將於2月21日大停水，影響48.7萬戶停水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

水公司設69處加水站供水。（水公司提供）

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