家長急跳腳！ 中市國小資優鑑定報名首日 網站竟整日掛掉

台中市國小資優鑑定今起報名，網站竟整日掛掉，家長急跳腳。（圖：家長提供）

2025/02/12 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市國小資優鑑定今報名首日，不少家長一早點選報名網站，卻始終無法連上，由於到下午仍未修復，網站整天掛掉，擔心無法及時報名，家長急跳腳；教育局指出，疑瞬間湧入大量報名潮，導致系統負荷不了，已請廠商加緊修復，預計明日下午5點前修復，相關報名到18日止，會評估是否延長報名或改採紙本報名因應。

台中市國小資優鑑定考量科技時代到來，2年前改線上報名，讓家長直接上傳資料，今年鑑定自今日起到2月18日受理線上報名，今日卻陸續有家長反映根本無法進入報名系統，家長急向教育局查詢，教育局表示，因是報名首日家長同時湧入，系統當機所致，一度在下午3點重新開放，不料，家長等到下午3點仍是無法報名，網站直接出現「報名系統維護中」，到晚間6點30分系統均尚未恢復，家長氣得跳腳，憂心恐影響權益。

請繼續往下閱讀...

台中市議員楊典忠今日也接獲多名家長反映，無法連上國小資優鑑定報名系統報名，也幫忙向教育局反映，結果等了一天仍等不到網站開放，楊典忠說，據了解，去年也有類似線上報名系統掛掉情況，資優鑑定報名攸關學生權益，教育局推動線上報名，在正式開放前難道都沒有測試，況且台中市政府都已經成立數位發展局，竟還是發生資訊網路作業問題，造成民眾不便，甚至影響學生及家長權益，市府應該加強內部管理與咎責改進。

教育局指出，國小資優鑑定每年均吸引逾5、6千人報名，配合科技時代，2年前改採線上報名，今年系統開放前有做過壓力測試，原本均正常，但今早開放線上報名後，瞬間湧入爆量報名潮，以致系統出現問題，廠商緊急修復中，預計要到明日下午5點前修復。

教育局強調，報名到18日止，會視後續情況改採紙本報名，或延長報名時間等備案，不會影響學生權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法