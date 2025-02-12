桃市府「戀愛助攻隊」助市民脫單 去年成功配對86對

桃市府去年起成立「戀愛助攻隊」，各局處公所等單位舉辦單身聯誼活動，助市民找到另一半，圖為去年民政局在新屋區永安漁港舉辦的未婚聯誼活動。（資料照，民政局提供）

2025/02/12 14:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府去年起成立「戀愛助攻隊」助市民找到另一半，民政局表示，至今成功配對86對佳偶，今年各局處公所、桃園景福宮、中壢仁海宮，將持續舉辦單身聯誼等活動，齊助單身市民脫單。

民政局今（12）於市政會議進行「情定桃園一世幸福，桃園市114年促婚進行曲」專題報告指出，市府持續推出多項婦幼政策，如凍卵營養金補助計畫、中醫一條龍、好孕專車、一生好運卡、生育津貼及育兒津貼等，吸引年輕民眾來桃園定居，截至去年底，桃園市平均年齡41.95歲，為6都最年輕城市，粗結婚率5.67‰，全國第2。

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民政局指出，市府自去年成立「戀愛助攻隊」以來，已成功配對86對，今年各局處公所、桃園景福宮及中壢仁海宮將持續辦理單身聯誼，並結合情人節辦理聯誼及音樂會，將單身聯誼融入特色活動，和各單位攜手齊助單身市民脫單；此外，桃園市戶政事務所自2023年起結合在地青年設計師發揮創意，陸續推出全新結婚背板，獲得網路媒體推薦為北部最美、最具特色結婚背板之一，去年有1萬3191對佳偶在此留下紀念。

市長張善政聽取專題報告後表示，市府施政以提升市民幸福感為目標，從促成單身市民找到幸福，提供優質婚紗拍攝景點，到聯合婚禮，結合多面向施政措施，為市民打造難忘的美好回憶，他也提醒各局處，不僅要協助市民找到幸福，也應從市府內部做起，協助單身員工與主管邁向幸福人生。

張善政表示，婚紗照是一輩子的紀念，除了「地下宮殿」大樹林滯洪池及桃園市兒童美術館等合適景點，各局處應盤點轄管特色場域，妥善管理各場域環境設施，提供市民更舒適的婚紗拍攝場地，留下更多美好回憶。

桃市府民政局12日於市政會議進行「情定桃園一世幸福，桃園市114年促婚進行曲」專題報告。（圖由桃市府提供）

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