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    斥資1億8300萬元 屏東大同高中宿舍暨中央廚房新建工程動土

    縣長周春米率領教育主管舉行祭祀，祈求動工順利。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米率領教育主管舉行祭祀，祈求動工順利。（記者葉永騫攝）

    2025/02/11 15:17

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立大同高中今天（11日）舉行宿舍暨中央廚房新建工程動土典禮，屏東縣長周春米主持表示，屏東縣政府斥資約1億8300萬元新建師生宿舍及中央廚房，預計於115年9月竣工，營養午餐將提供給大同高中、明正國中、仁愛國小，宿舍則可讓體育班的學生更好的生活訓練空間。

    周春米表示，大同高中為體育發展重點學校，培育棒球、羽球、網球、躲擊、體操，屏東縣體育競技人才，有部分學生來自偏遠地區，因交通不便，每日通勤往返耗時，且校區內無宿舍可提供給體育班學生住宿，雖可於校外賃居，但市區租金昂貴，安全亦有疑慮，因此規劃結合體能訓練空間的師生宿舍，共有124床位，內有洗衣房、曬衣房、體健室、防護室、閱覽室及交誼廳等空間，以供體育班學生住宿及訓練，以提升運動訓練之效益及提高學生留縣升學之比例，宿舍經費約一億二千萬元。

    周春米指出，大同高中的中央廚房興建經費為六千多萬元，她希望屏東縣從高中、國中、國小，都能全由中央廚房來控管營養午餐的安全衛生和營養，而大同高中的中央廚房，在完工後也將供應明正國中及仁愛國小，提供最好品質的營養午餐，並達成屏東縣學校午餐全部由縣內學校廚房供應的目標。

    一名大同高中棒球隊的學生說，他來自高雄，未來學校有宿舍後對其訓練和生活上將更加的方便，讓他很期待。

    大同高中宿舍暨中央廚房新建工程舉行動土典禮，縣長周春米前往參加。（記者葉永騫攝）

    大同高中宿舍暨中央廚房新建工程舉行動土典禮，縣長周春米前往參加。（記者葉永騫攝）

    大同高中宿舍暨中央廚房新建工程進行動土。（記者葉永騫攝）

    大同高中宿舍暨中央廚房新建工程進行動土。（記者葉永騫攝）

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