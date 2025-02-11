多波寒流襲台毛小孩不懂保暖 中市動保處：準備保暖燈

天氣冷吱吱，議員周永鸿呼籲動保處宣傳飼主要為毛小孩保暖。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/11 10:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣人已視毛小孩如同自己的家人，而近日寒流不斷，冷吱吱的氣候令人吃不消，市議員周永鴻指出，很多毛小孩都冷到直發抖，他呼籲市府動保處加強向寵物飼主宣導對毛小孩的禦寒措施，並注意公立動物之家收容的動物保暖情形。

台中市動物保護防疫處（動保處）處長林儒良表示，目前動保處共收養犬貓給六百隻，只要一遇到氣溫降低，都會對毛小孩進行防寒措施，在室外就會防風防布，室內紅外線的照射如保溫燈的暖氣設施等。

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議員周永鴻表示，寵物已經是許多家庭不可或缺的成員。根據農業部2023年度寵物數量調查，全國約有超過四分之一、28.3%的家庭有飼養寵物，其中養狗戶數約13.8%、養貓戶數約10.4%、犬貓以外種類寵物約9.3%，台中市根據調查推估有15.2萬隻家犬、12.3萬隻家貓。

由於近來寒流來襲，周永鴻表示，人類會自己禦寒，但受寵愛的毛小孩及在動物之家的毛小孩們並都不會自己保暖，因此建議動保處應該加強以多元管道向寵物飼主宣導禦寒措施，減少憾事發生。

周永鴻也指出，台中市有南屯和后里兩處公立動物之家收容犬貓。南屯動物之家收容約350隻、后里動物之家收容約250隻，其中南屯動物之家在大肚山上，寒流時溫度下降更為明顯，年幼和身體虛弱的動物若無適當禦寒措施，可能無法撐過寒流。

周永鴻提醒動保處注意動物之家保暖情形，建議以加強防風設備、啟動保溫燈或暖爐等措施給毛小孩足夠的溫暖。

市議員周永鴻指最近多波寒流襲台，呼籲動保處要為動物之家的毛小孩保暖。（記者蘇金鳳攝）

多波寒流襲台，天氣冷吱吱，議員周永鴻呼籲動保處要宣導飼主要為毛小孩禦寒。（記者蘇金鳳攝）

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