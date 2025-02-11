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    「魔力紅 Maroon 5」情人節開唱 高雄再推商圈夜市券

    迎接「魔力紅Maroon 5」開唱，高市府再推商圈夜市券。（圖由高雄市經發局提供）

    迎接「魔力紅Maroon 5」開唱，高市府再推商圈夜市券。（圖由高雄市經發局提供）

    2025/02/11 10:13

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕葛萊美獎搖滾天團「魔力紅Maroon 5」，將於2月14日情人節在高雄世運主場館開唱，高市府也延續推出50元「商圈夜市優惠券」，邀請在地商家共同響應，加碼提供情人節系列優惠，只要憑券消費即可獲得蛋糕、茶飲或滿額折扣等多項好康。

    高雄演唱會經濟持續爆發，市府預估今年演唱會仍將超過140場，可望創造近50億元演唱會經濟產值，已公布的包括魔力紅、凱莉米洛、SUPER JUNIOR-D&E、二姊江蕙、DAY6、麋先生、告五人、張學友等。

    今年首先在高雄世運主場館開唱的是美國流行天團「魔力紅Maroon 5」，高市經發局長廖泰翔表示，只要在2月14日至15日，於指定捷運站（左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多商圈及鹽埕埔站）憑演唱會門票，即可領取面額50元的商圈夜市優惠券，可在高雄40多處商圈夜市、300多家店家消費使用，歡迎各地粉絲來高雄創造情人節的難忘回憶。

    經發局說明，此次特別串聯多家餐廳、甜點店及咖啡廳等特色好店，憑商圈夜市券消費，就能享受更多加碼優惠，例如「癮燒精肉酒舖」民享店推出2人（含）以上用餐，送情人節限定巴斯克乳酪蛋糕1份；「先生Sensei千層蛋糕」新光、陽明及博愛店祭出單品單點95折。

    「隅室咖啡」六合館及美術館兩店，則舉辦「最佳放閃時刻」活動，於指定時刻消費，馬上享9折或95折優惠；位於鹽埕的「望思甜點Once Dessert」，也推出活動期間消費滿500元，就送常溫磅蛋糕1片等優惠。

    經發局提醒，魔力紅演唱會日期於2月14日（五）晚間開唱，指定捷運站服務時間從當天下午2點至晚上8點截止（巨蛋及美麗島站至晚上12點），次日2月15日6處捷運站都從下午2點至晚上8點提供兌換商圈夜市券服務。

    商圈夜市券地圖。（圖由高雄市經發局提供）

    商圈夜市券地圖。（圖由高雄市經發局提供）

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