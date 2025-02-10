看台灣燈會主燈「無限樂園」 廖大乙預言國運動盪變化

看台灣燈會主燈「無限樂園」無頭尾、插3支旗幟，廖大乙預言國運「眼鏡靈動中，動盪激進變化年」。（記者李容萍攝）

2025/02/10 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕元宵節將至，民俗專家廖大乙每年以台灣燈會主燈造型斷定國運，針對「2025台灣燈會在桃園」首次採用現代抽象符號造型的主燈「無限樂園」，他表示，主燈就像靈動的眼鏡蛇眼睛，虎視眈眈注視著，眼睛中間插著像3支香的旗幟（國際海事信號旗：是一種船隻間的旗幟溝通系統），有佔領、警示信號的意思和對抗強大勢力有挑釁的意味。周圍有天秤等物件包圍著，處處充滿危機，興風作浪的聲音不斷，邦交國恐有斷交的隱憂！

廖大乙認為，「無限樂園」主燈運用AI及多項嶄新科技，表現豐富的圖像語言，即凡事千變萬化，無頭無尾困頓的事情很多，停滯不前。有志氣、有抱負的人，難以施展拳腳，社會、政治反抗權威聲音崛起；今年萬物高漲、經濟蕭條動盪不安，顛覆既有的秩序，個人利益、投資要小心謹慎，他奉勸國人要睜大（亮）雙眼，小人無所不在，詐騙險象四伏。

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廖大乙說，今年的傳統副燈「福耀蛟龍」，蛟龍應該退居後位，卻還盤在山上，見首又見尾，氣候極端，天地無情，萬物皆受其苦！預防呼吸道疾病，不明瘟疫恐再現，國人出門多戴口罩，處事要懂得守密、有策略，別讓人輕易摸清底牌，過於高調，容易被人針對或算計。

另一現代副燈「航向守護」靈感源自桃園國際機場塔台，行的部分與國防安全要做好防範，陸、海、空、軍、警、醫需務必加強戒備、訓練，防災、防震意識需從小培養。出門在外，環境安全、衛生飲食要小心謹慎，100公分以下幼兒減少進入公共場所，加強保護，身處異地的學子更要關注自身安全，隨時做好防範。

廖說，元宵是農曆年第一個月圓夜，也是天官賜福之日，台灣燈會主燈代表多數人及執政者的心，磁場反射到設計者的心念，製作完成。「有形必有相，有相必有靈。」他去年預言2024年台灣燈會主燈「龍來台灣」龍首仰天哭泣，顯現不走正道的人太多，政治人物在檯面上說一套、做一套，整體事情看來雖有頭有尾，但龍身盤起卻顯現出過程的錯綜複雜，讓人看不透真偽。結果驗證前台北市長柯文哲去年被掀出底牌；又如主燈「龍開口」呼風喚雨，不可抗拒天災不斷，去年不僅有花蓮大地震，全國多數縣市共放了3至4天的颱風假。

廖大乙強調，自己研究台灣燈會主燈型式與國運36年，相關預言並非怪力亂神妖言惑眾，更沒有唱衰台灣，只是提醒國人防範，廣結善緣積福報，現實環境主客觀條件多變，國人充分準備自己，奉公守法、堅守崗位、孝親尊師、福由德生、為趨吉避凶第一道。

2025台灣燈會主燈「無限樂園」，有別於歷年生肖造型，首次採用現代抽象符號造型。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會傳統副燈「福耀蛟龍」。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會現代副燈「航向守護」。（記者李容萍攝）

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