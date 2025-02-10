宜蘭縣管風景區春節連假遊客回籠 縣府：走出0403地震陰霾

今年春節連假，宜蘭縣管風景區遊客總數突破13萬人次，圖為人數排名首位的清水地熱。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/02/10 16:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節連假，宜蘭縣政府經營管理的風景區遊客總數突破13萬人次，與去年同期相去不遠。縣府今（10）日指出，統計數據顯示，宜蘭縣已走出去年0403地震陰霾，加上「暢遊宜蘭抽好禮」活動奏效，讓地方上觀光旅遊逐漸回溫。

宜蘭縣管風景區目前有14處統計人數，今年春節9天連假，扣掉除夕當天全面休園，8天總入園人數13萬4800多人次。去年7天連假，扣掉除夕休園，6天總人數11萬7600多人次，若以相同天數的數據作比較，兩者相差不多。

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宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，縣內四星及五星級旅館，去年10月起的訂房率就有起色，慢慢擺脫0403地震的陰影，至於今年春節連假因天數較長，不少人選擇出國渡假，全國各地旅宿訂房率普遍不理想。

針對今年春節連假，縣府統計14處縣管風景區8天遊客數排行榜，清水地熱遊憩區以3萬9500多人次居首位，第二名湯圍溝公園的1萬4900多人次，第三名梅花湖風景區1萬4200多人次。

此外，縣府為振興地方觀光所推出的「暢遊宜蘭抽好禮」活動，去年底到今年3月2日期間，遊客到宜蘭旅遊，在食、宿、遊、購、行等5大類別的合法店家單筆消費滿500元，取得統一發票或購物證明，上傳到活動官網就可參加抽獎。

活動分成2波抽獎，第一波將在明天抽獎，獎品有65吋電視、無線吸塵器、平板電腦、除濕機、智慧型手錶、電玩遊戲機。第二波抽獎日期3月12日，最大獎是價值69萬元的Toyota Yaris Cross汽車1輛。（16:08更新）

清水地熱溫泉泡腳池人氣強強滾。（圖由宜蘭縣府提供）

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