北市國小僅4校有家長接送臨停格 議員批學童危險

台北市許多小學周邊停車空間不足，周邊也沒有家長接送臨停車格。（記者蔡思培攝）

2025/02/10 15:27

〔記者蔡思培／台北報導〕明天就是國小開學日，然而台北市153所國小中卻只有4校周邊有家長接送臨停車格，家長為了接送孩童，常被迫違規停車或在馬路上放小孩下車，相當危險。北市議員洪婉臻批評，北市國小學生有過半是由家長接送上下學，學童在「肉包鐵」危險環境上下學，稍有不慎就可能被拋出。

交工處表示，已針對北市國小全面檢視標誌是否需要更新、評估是否有足夠空間設置停車格或避車彎，有55所國小家長接送區標誌內容需修正，預計6月底前改善完成。交工處也指，有5所國小具規劃避車彎條件、13所國小可評估家長接送區調整為停車格位，後續將辦理會勘研議可行性。

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教育局也指，會加強學生自身的交通安全意識，教師與家長志工也會負責引導並協助確保學童的安全。

台北市各國小在上下學時段常有家長開車、騎車接送孩童上下學，然而校園周邊停車空間有限，且同時有眾多學生進出學校，家長常被要迫違規停車；也有家長礙於無位可停，所幸在馬路上開車門讓孩童自行走進學校，導致家長接送險象環生。

台北市國小家長會聯合會總會長蕭雯謙說，家長接送孩童時最怕車輛併排，有時家長會在路中間直接讓小朋友上下車，相當危險。她提到，學校圍牆外一定有停車格，若部分車格在上下學時段提供家長暫停一下、讓學童上下車會不錯，但可能也要與地方討論。

但蕭雯謙也坦言，有些家長一定要親自帶小孩走到學校門口，再回頭開車，導致家長停車接送時間拉長。她也說，若家長希望親自接送，會建議將車輛停進停車場，現在學校也會向家長宣導，校方有導護人員，可以放手讓孩子自己走進校園。

洪婉臻調閱資料發現，台北市153所國小中，只有4所學校有劃設家長接送臨停車格，學校周邊缺乏接送區或臨停車格，讓家長接送小孩無所適從。家長接送孩童常被員警驅趕或開罰單，甚至車子遭拖吊。她呼籲交通局與教育局跨局處合作檢討，針對北市153所國小家長接送區進行全面盤點，規劃足夠避車彎或臨停車格，保障兒童安全。

停管處也表示，目前家長接送區仍以黃線（3分鐘臨停）為主要管制方式，部分有幼兒接送需求點等特殊區域會以劃設車格限停15分鐘滿足接送需求。

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