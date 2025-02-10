為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中興新村兒童樂園變身共融公園 開放遊玩囉！

    中興新村兒童樂園，改造為親子共融公園，遊具更具安全性。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    中興新村兒童樂園，改造為親子共融公園，遊具更具安全性。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    2025/02/10 14:38

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村兒童樂園設施多年，遊具毀損曾造成小朋友遊玩時受傷，國發會去年動用600多萬元進行改造，重新狏設安全性高的共融式遊具，該座共融式公園完工重新開放，國發會表示，除遊具要安全性高，像迷宮的外牆面、遊戲砂池的砂也都特別挑選，而整座公園設計也符合文資審查。

    中興新村兒童樂園去年8月開工改造，本月已完成驗收並在今天開放，立委游顥、羅美玲，縣議員簡千翔、林儒暘等人，在國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴陪同下進行會勘。

    吳文貴指出，中興新村兒童公園內原有的遊具設施，多為早期設置，因應近年「兒童遊戲場設施安全管理規範」修正，國發會委託專業廠商進行各項設施總體檢，重新規劃為親子共融公園，遊樂設施要符合規範，且因兒童樂園也屬中興新村文化景觀範圍，因此設計須先送文資審查，審查通過後才能施工。

    吳文貴表示，經重新規劃的共融式公園，遊憩空間要安全、有特色，經4個月的施工，施設完成彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、進口安全造型攀爬網、雙梯組合遊具、共融式組合鞦韆及全齡共用體健等多項設施。

    今天兒童樂園開放使用，上午就陸續有家長帶孩子，或是幼兒園帶小朋友到此遊玩，看到樂園遊具換新且安全性提高，對國發會的用心表示肯定。

    幼兒園小朋友在中興新村兒童樂園玩得很開心。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    幼兒園小朋友在中興新村兒童樂園玩得很開心。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播