中興新村兒童樂園變身共融公園 開放遊玩囉！

中興新村兒童樂園，改造為親子共融公園，遊具更具安全性。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

2025/02/10 14:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村兒童樂園設施多年，遊具毀損曾造成小朋友遊玩時受傷，國發會去年動用600多萬元進行改造，重新狏設安全性高的共融式遊具，該座共融式公園完工重新開放，國發會表示，除遊具要安全性高，像迷宮的外牆面、遊戲砂池的砂也都特別挑選，而整座公園設計也符合文資審查。

中興新村兒童樂園去年8月開工改造，本月已完成驗收並在今天開放，立委游顥、羅美玲，縣議員簡千翔、林儒暘等人，在國發會中興新村活化辦公室主任吳文貴陪同下進行會勘。

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吳文貴指出，中興新村兒童公園內原有的遊具設施，多為早期設置，因應近年「兒童遊戲場設施安全管理規範」修正，國發會委託專業廠商進行各項設施總體檢，重新規劃為親子共融公園，遊樂設施要符合規範，且因兒童樂園也屬中興新村文化景觀範圍，因此設計須先送文資審查，審查通過後才能施工。

吳文貴表示，經重新規劃的共融式公園，遊憩空間要安全、有特色，經4個月的施工，施設完成彩繪迷宮、烏龜遊戲砂池、進口安全造型攀爬網、雙梯組合遊具、共融式組合鞦韆及全齡共用體健等多項設施。

今天兒童樂園開放使用，上午就陸續有家長帶孩子，或是幼兒園帶小朋友到此遊玩，看到樂園遊具換新且安全性提高，對國發會的用心表示肯定。

幼兒園小朋友在中興新村兒童樂園玩得很開心。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

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