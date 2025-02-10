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    美如AI！ 南投「吃意麵正妹」照片爆紅 本尊IG曝光

    近期南投戲院分享一名外型亮麗的正妹，優雅坐在在意麵攤上享用餐點照片，意外在網上爆紅。（圖擷取自「南投戲院」臉書粉專）

    近期南投戲院分享一名外型亮麗的正妹，優雅坐在在意麵攤上享用餐點照片，意外在網上爆紅。（圖擷取自「南投戲院」臉書粉專）

    2025/02/10 13:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期南投市公所與在地戲院合作活動，舉辦「南投古城食字路口｜食全食美社群創作挑戰賽」，並提供獎金1萬元。起初，這個藉此推廣在地美食的活動並未被受到廣大關注，直到戲院分享一名外型亮麗的正妹，優雅坐在在意麵攤上享用餐點照片，意外在網上爆紅，吸引大批網友熱議，廣大網友更搜出正妹本尊IG。

    據了解，南投戲院於本月1日在臉書粉專發文，邀請民眾一起參加「南投古城食字路口｜食全食美社群創作挑戰賽」、品嘗一碗道地的南投意麵。同時，南投戲院為了吸引民眾注意這篇貼文，還特意附上一張照片，拍攝主角是一名已報名參加活動、留著一頭黑長直髮且皮膚白皙的正妹，她點好想要吃的餐點後，坐在位置上開心享用著意麵。

    照片曝光後，立即引起不少網友關注、吸引近2000人按讚，照片更被轉發到其他社群平台，令該活動與照片中的正妹在網上爆紅，網友紛紛留言表示，「真香」、「美到像AI」、「為什麼有辣妹？」、「突然好想吃意麵」、「她的感覺好好吃」、「這個正妹當代言人好了」、「什麼時候南投還有仙女」。

    不僅如此，事後引發熱烈討論的正妹，她的本尊公開IG帳號也被網友們搜出，是擁有1.2萬人追蹤的網美「Zoe」呂姿妤。據悉，現年23歲的呂姿妤妤是土生土長的南投人，平時喜歡拍照、樂於分享南投在地美食，事後她低調透露自己沒想到照片會爆紅，目前她在走在路上，還會被人詢問「是不是那個吃意麵的女生？」

    事後引發網友熱烈討論的正妹，本尊公開IG帳號被網友們搜出，是擁有1.2萬人追蹤的網美「Zoe」呂姿妤。（圖擷取自@ziyuuu____ IG，本報合成）

    事後引發網友熱烈討論的正妹，本尊公開IG帳號被網友們搜出，是擁有1.2萬人追蹤的網美「Zoe」呂姿妤。（圖擷取自@ziyuuu____ IG，本報合成）

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