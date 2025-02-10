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    小關山林道疏伐半年交管 228、清明連假開放通行

    小關山林道（美瓏山林道）因國有人工林已達成熟期，目前正進行疏伐撫育及林相更新作業。（林保署屏東分署提供）

    小關山林道（美瓏山林道）因國有人工林已達成熟期，目前正進行疏伐撫育及林相更新作業。（林保署屏東分署提供）

    2025/02/10 11:34

    〔記者蘇福男／高雄報導〕小關山林道（美瓏山林道）因進行人工林疏伐撫育及林相更新作業，交通管制長達半年，林保署屏東分署表示，228、清明連假和5月3、4日將開放通行，歡迎民眾把握機會前往小關山登山遊憩。

    林保署屏東分署表示，荖濃溪事業區第99、102、103林班國有人工林（小關山林道7-10K人工林）已達成熟期，林木間競爭導致生長率下降，且林相雜亂、部分林木老化傾倒，有影響民眾安全及林道通行之虞。

    屏東分署去年11月下旬展開疏伐撫育及林相更新作業，預計至今年5月24日，作業地點位於小關山林道（美瓏山林道）7-10K及23-24K兩側，因作業期間林道全線有重機具和運材車輛進出，為維護遊客及車輛安全，因此對遊客車輛進行管制，改由小關山起點旁竹林替代農路至7K小關山管制站，遊客車輛停放於管制站前，以步行方式進入林地。

    屏東分署表示，為兼顧森林經濟和遊憩功能，在不影響施作廠商進度前提下，228連假（2月28日至3月1日）、清明連假 （4月3日至4月6日）和5月3、4日小關山林道將開放通行，歡迎民眾前往小關山登山遊憩。

    小關山林道7-10K人工林因疏伐撫育及林相更新作業，交通管制長達半年。（林保署屏東分署提供）

    小關山林道7-10K人工林因疏伐撫育及林相更新作業，交通管制長達半年。（林保署屏東分署提供）

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