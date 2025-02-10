清明假期台金機票5萬1258個座位數 今天上午9點開搶

金門縣政府表示，「清明假期台金機票」上午9點準時開放訂位。（金門縣政府提供）

2025/02/10 08:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府表示，「清明假期台金機票」今天上午9點準時開放訂位，籲請有需要鄉親注意訂位時間。

縣府指出，清明節假期自4月3日至6日，共有4天連假，交通部民用航空局已經宣布，台金管制航線提供518架次、5萬1258個座位數。

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縣府表示，民航局規畫4月2日至7日為航空疏運期，共計6天，並以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，針對縣府請民航局要求航空公司視訂位狀況適時增班，民航局表示，各航空公司都已規畫加開班機及放大機型因應需求，後續也將視需求增班。

縣府提醒旅客，清明節連假期間，尖峰時段的4月2日至4日台灣本島出發往離島方向、4月5日至7日離島出發往台灣本島方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使空運資源獲得有效的利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，「務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位」，並至原開票處辦理退票。

縣府表示，離島航班容易受天候影響而有異動，提醒鄉親隨時留意最新氣象資訊、備好身分證件、提早出門，從容搭機。

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