情人節怎麼過？南市府推「虎頭埤+高爾夫」新玩法 浪漫助攻

南市觀旅局推出結合虎頭埤風景區與高爾夫球場的情人節系列活動，可上果嶺進行推桿體驗。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/10 00:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接西洋情人節到來，台南市政府觀光旅遊局結合虎頭埤風景區與高爾夫球場，推出限定版的「守護真愛密碼1314」活動，規劃了吃情人餐、結情人鎖，以及在水域腳踏天鵝船、上果嶺一桿進洞等系列體驗，為熱戀中的主角們浪漫助攻。

守護真愛密碼1314活動將於2月14日至16日，在相鄰的虎頭埤風景區與台南高爾夫球場登場，南市府透過一系列浪漫爆表的行程，讓為情人終成眷屬。

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觀旅局昨天在台南高爾夫球場辦理宣傳活動，廣發愛情信函，市長黃偉哲穿著專業服裝出席，並與知名網紅茵茵一起示範推桿，誠摯邀請各界共襄盛舉，議員李偉智也出席，聯手送上溫馨祝福。

黃偉哲指出，如何歡度浪漫的西洋情人節，常讓民眾傷腦筋，市府去年推動高爾夫觀光有成，這次再與球場合作，全新規劃真愛密碼系列活動，來大新化地區的台灣第一水庫遊賞，推桿、吃美食，甜蜜加分。

觀旅局長林國華說，今年推出結合景區與高爾夫的限定活動，由球場聘請專業教練指導推桿，並取材新化在地特產橄欖，設計高CP值的情人餐，菜色包含左宗棠雞、清蒸鱈魚、南瓜濃湯、石榴百花蒸蛋，以及搭配新鮮蝦仁與干貝的蔬菜沙拉，還有清新回甘兼具果香的醋飲。

林國華表示，這次活動涵蓋3天，內容包含愛情推手的「一桿進洞」、相依天鵝船的「愛比水深」、橄情情人餐的「定於一尊」、永結情人鎖的「生生世世」等，諧音正好像是1314，別具寓意。

觀旅局也推出「葫蘆（俘虜）愛情御守鎖DIY」與「星空露營」等加值選項，並貼心地依照不同主題規劃了4種活動行程，提供選擇。

A方案為踩船「球」姻緣，內容包含情人餐、推桿體驗、天鵝船遊湖與虎頭埤雙門票等，甜蜜價1314元，代表「一生一世」。

B方案為手作「鎖」幸福，內容包含虎頭埤雙門票、天鵝船遊湖與愛情御守鎖DIY等，甜蜜價592元，諧音「我最愛」。

C方案為「球」虎神「鎖」住愛情，內容包含情人餐、推桿體驗、天鵝船遊湖、虎頭埤雙門票與愛情御守鎖DIY等，甜蜜價1592元，意味「伊我最愛」。

D方案為星空露營1314大全套，各項體驗全包，內容除了情人餐、推桿體驗、天鵝船遊湖、虎頭埤雙門票、愛情御守鎖DIY之外，還有營位費與車輛費，並贈USB隨身LED燈，甜蜜價2520元，象徵「愛我愛你」。

活動採預約制，每日限量20組，可洽虎頭埤官網https://htp.tainan.gov.tw/，當天前10位報名者，再加贈蘭展門票2張；另外，說出情人節密碼，到左鎮化石館即可享門票優惠價70元，前往山上水道博物館就送可愛的園長狗兒橡皮擦。

林國華提到，2月14日至3月14日到虎頭埤說出密碼，也可享三重優惠，2人同行1人免費、到禮物店購買情鎖88折，以及吊橋結鎖拍照打卡分享者，搭乘天鵝船6折。

虎頭埤風景區還推出情人節優惠活動，憑吊橋與個人專屬情鎖合影打卡，即可至禮物店領取USB隨身LED燈（限量200份），至第一碼頭則享雙人腳踏船120元/1小時（原價200元/1小時，水域遊憩保險費現場投保另計）。

林國華強調，配合今年情人節密碼活動，全市也有多家旅宿業推出住房超優惠專案，民眾可前往台南旅遊與虎頭埤風景區官網、臉書查詢。

南市觀旅局推出結合虎頭埤風景區與高爾夫球場的情人節系列活動，可上果嶺進行推桿體驗。（記者吳俊鋒攝）

取材在地特產橄欖所推出的情人餐，色香味俱全。（記者吳俊鋒攝）

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