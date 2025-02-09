樂天應援曲隨燈光秀響起 台灣燈會棒球場燈區感動球迷

2025台灣燈會在桃園第2展區「活力發光站」最大亮點就屬樂天球場上巨大的「光耀之球」和不容錯過的主題展演秀 。（記者李容萍攝）

2025/02/09 23:13

〔記者李容萍／桃園報導〕棒球迷絕對不要錯過！職棒賽季將於3月底開啟，為了提供球迷完整的棒球體驗，樂天桃園棒球場已於1月中旬開始針對草皮修復、紅土重整以及預計燈會結束後進行外野座椅更換工程，並將於開賽前完成。「2025台灣燈會在桃園 」第2展區擇定此球場設置「活力發光站」燈區，以20公尺高的巨型棒球為主題，配上雷射燈光秀，一起與燈會見證台灣棒球的榮耀。

在燈會期間，除了樂天棒球場中放置一顆直徑20公尺大型棒球，這顆棒球亙立在球場中央，展現台灣國球精神和榮耀，到了夜晚將以光雕方式呈現台灣近年在國際間的佳績和象徵地球海洋的光影變幻，且每半點、整點均進行主題展演秀，歡迎民眾、球迷於23日前至棒球場享受豐富精彩的「活力發光站」燈區。

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「活力發光站」燈區除打造獨特的光影饗宴，所搭配樂天應援曲「桃猿男兒」、「客家本色」的演出，更讓球迷在賞燈同時邊錄邊哼感覺「又回到球場了」。

有球迷在PTT發文表示，「好幾年沒進桃園棒球場，今天請假趁著空檔到桃園看燈會順便進場看花燈，發現球場周邊的空地已經發展起來，完全沒有停車空間，簡單拍了幾張照片和影片，雖然花燈秀時間不長，但一聽到「桃猿男兒」、「客家本色」響起，完全想起以前常進場的回憶（已哭）。

桃市府體育局許彥輝局長表示，為了不影響球場草地的保養和維護，在活力發光站展區將充分利用內外野看台和球場內部，讓整個球場在燈節期間可以呈現符合元宵節慶的歡樂風貌，同時在燈節過後無縫接軌賽事使用。

2025台灣燈會在桃園第2展區「活力發光站」最大亮點就屬樂天球場上巨大的「光耀之球」和不容錯過的主題展演秀 。（記者李容萍攝）

「活力發光站」最大亮點就屬樂天球場上巨大的「光耀之球」和奇幻海底世界燈組。（記者李容萍攝）

「活力發光站」的奇幻海底世界燈組。（記者李容萍攝）

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