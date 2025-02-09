玉山園區「零垃圾桶」倒數！ 塔塔加3月撤光防熊垃圾桶

玉山園區推動無痕山林，塔塔加遊客中心外僅存的2個防熊垃圾桶，將在3月起撤除，就連資源回收桶也會一起撤掉，盼遊客能將垃圾帶下山。（記者劉濱銓攝）

2025/02/09 17:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區「零垃圾桶」倒數！玉山塔塔加每年有7、80萬人造訪，惟遊客多、垃圾量也不少，近年塔塔加戶外僅剩2個防熊垃圾桶，但仍有部分遊客會亂丟，為推動無痕山林，防熊垃圾桶將使用至2月底，3月起撤除並移至遊客中心展示，盼遊客減少垃圾量，把自己的垃圾帶下山。

玉山園區每年吸引百萬山友、遊客，塔塔加因豐富山林與動物生態，每年遊客量高達7、80萬人，玉山國家公園管理處為減少垃圾量，避免野生動物翻垃圾取食，除了宣導垃圾帶下山，也在2023年起，撤除塔塔加的戶外一般垃圾桶，全園區僅剩塔塔加遊客中心外仍有2個防熊垃圾桶。

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雖然2年多來遊客已開始將垃圾帶下山，但仍有人習慣把垃圾丟進防熊垃圾桶，甚至貪圖方便，不打開蓋子就直接把垃圾放在防熊垃圾桶上，造成環境髒亂。

玉管處表示，為推動無痕山林，減少山區垃圾量，今年3月起將撤除塔塔加僅存的2個防熊垃圾桶，並移至遊客中心內進行教育展示，就連遊客中心外的資源回收桶也會一起撤掉，以達到戶外「零垃圾桶」目標，盼遊客上山踏青能輕簡飲食，避免亂丟與製造垃圾，將自己的垃圾帶下山，以維山林生態環境。

玉山園區推動無痕山林，塔塔加遊客中心外僅存的2個防熊垃圾桶（圖左下），將在3月起撤除，盼遊客能將垃圾帶下山。（記者劉濱銓攝）

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